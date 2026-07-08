Resurs till barn med Typ1-diabetes
Morkullans Förskola, Ekonomisk Förening / Barnskötarjobb / Örnsköldsvik Visa alla barnskötarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-08
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Morkullan är en förskola med ca 20 barn, belägen i en för verksamheten anpassad villa med utsikt över Gimåt och Höglandssjön. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ i nära samarbete mellan föräldrar och personal.
Vill du jobba med oss?
Vi söker nu personal med gedigen erfarenhet av Typ1-diabetes som vill vara med och arbeta som resurs på Morkullan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som vill arbeta som resursperson för ett 4-årigt barn med typ 1-diabetes. Ditt uppdrag är att ge barnet trygghet och stöd i den dagliga hanteringen av diabetes under förskoledagen.
Dina framtida arbetsuppgifter
Övervaka och stödja barnets blodsockernivåer enligt överenskomna rutiner samt hantera insulindosering, kolhydraträkning och måltider. Du ska vara en trygg vuxen vid tecken på högt/lågt blodsocker. Du är i barnets närhet vid förflyttningar inom förskolan och vid utflykter. Du dokumenterar enligt förskolans rutiner vid behov och följer medicinska rekommendationer och instruktioner.
Rollen innebär också
Du kommer att arbeta i nära samarbete med vår personal och vårdnadshavare för att säkerställa att barnet får en trygg och fungerande förskoletid.
Vem är du?
Kunskap om och gedigen erfarenhet av typ 1-diabetes är starkt meriterande. Erfarenhet av att arbeta med barn är välkommet men inte ett krav.
Du är trygg i dig själv, ansvarstagande och har empatisk personlighet. Du har en god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta. Du behöver vara lugn och handlingskraftig i situationer där barnets hälsa påverkas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Start: 10/8
Tjänstens omfattning: 90% av heltid
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: morkullansforaldrar@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morkullans Förskola, Ekonomisk Förening
Morkullevägen 27 (visa karta
)
891 40 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Morkullans Förskola Ek Fören Kontakt
Personalgruppen/vårdnadshavare
Cecilia Eriksson 0704950804 Jobbnummer
9997452