Resurs till Ankarets dagliga verksamhet
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Mariestad Visa alla vårdarjobb i Mariestad
2025-09-24
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
På daglig verksamhet Ankaret i centrala Mariestad arbetar flera olika grupper med inriktningar som är anpassade efter individuella behov. Vårt uppdrag är att stärka människors förmågor till självständighet, självbestämmande och delaktighet i sina liv och för att den enskilde ska få stimulans, utveckling, meningsfullhet samt gemenskap. Målet är att utveckla möjligheterna för deltagarna på kortare eller längre sikt att få ett arbete.
Har du arbetserfarenhet från funktionshinderområdet?
Trivs du med variation i arbetet och vill se hela den dagliga verksamheten?
Skulle en resurstjänst vara intressant för dig?
Då kan du vara den stödassistent vi letar efter!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som resurs på daglig verksamhet kommer du vara anställd som stödassistent och planeras in i den grupp där det finns behov för dagen.
Din arbetsplats kan ena dagen vara på Ankaret där vi har flera grupper med olika sysselsättningar som tillverkning av bland annat tändpuckar eller utföra olika enklare arbeten åt företag som till exempel paketering. Det kan också innebära att arbeta i kök eller stötta i driften av ett instagramkonto med försäljning av egentillverkade produkter. Det kan nästa dag vara i en av våra uteverksamheter som kan innebära bland annat caféverksamhet eller arbeta med olika uppdrag från tekniska förvaltningen.
Vi har också en trädgårdsgrupp, dataspelsgrupp, parkgrupp och en service- och cykelgrupp. Daglig verksamhet har även olika aktiviteter som bland annat bad, musik, innebandy och gymnastik.
Till arbetsuppgifterna ingår också omvårdnadsuppgifter, vilket till exempel innebär hjälp att sköta hygienen, stöttning vid måltider och stöd vid kommunikation. Ytterligare arbetsmoment handlar om att upprätta genomförandeplaner, handlingsplaner, skriva löpande dokumentation, ha kontakt med anhöriga och god män samt kontakter med kommunens olika boenden.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är omvårdnadsutbildad undersköterska eller utbildad från barn och fritid.
Du har arbetserfarenhet från funktionshinderområdet med kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.
Som person är du flexibel och kan ställa om snabbt. Du är trygg i att inte veta i vilken grupp du ska hjälpa till under morgondagen. I rollen krävs att du är stresstålig, lugn och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Vidare är du en positiv och påhittig person som har förmåga att entusiasmera deltagarna och dina kollegor.
Körkort krävs för tjänsten.
Rekrytering sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. I din ansökan bifogar du ett CV som innehåller en förteckning över dina meriter. Personligt brev är däremot inte nödvändigt, istället får du besvara ett antal urvalsfrågor.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef, daglig verksamhet
Marie Engelbrektsson marie.engelbrektsson@mariestad.se 0501-75 66 04 Jobbnummer
9523823