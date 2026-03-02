Resurs områdeschef inom äldreomsorgen
2026-03-02
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som resurs områdeschef inom äldreomsorgen.
Som områdeschef driver du utvecklingsarbetet och du ansvarar för personal, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer att ingå i en chefsgrupp med totalt 10 områdeschefer. Arbetet utgår ifrån en helhetssyn med omsorgstagaren i centrum där fokus riktas mot den enskildes självbestämmande och integritet. För närvarande ingår beredskap var femtonde vecka. Under introduktionstid kommer du få möjlighet att genomgå olika utbildningar i våra system, rutiner och riktlinjer i Tingsryd. Du kommer att få kompetensutveckling inom ledarskap och tillgång till kollegial handledning.
Som områdeschef har du tillgång till stödfunktioner som till exempel HR-konsult och ekonom. I Tingsryds kommun är det inte långt från idé till beslut och hos oss har du goda möjligheter att skapa bra nätverk. Din närmsta chef blir verksamhetschefen för äldreomsorgen.Kvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av tidigare arbete som chef inom äldreomsorg är meriterande.
Som chef och ledare är du trygg i dig själv och du kan vara flexibel, planera, organisera och prioritera på ett självständigt och effektivt sätt. Du ska tycka om att arbeta med människor och vi förutsätter att du har ett gott samarbete med olika aktörer som har anknytning till din verksamhet. Du trivs med att axla rollen som ledare och chef och är lojal mot fattade politiska beslut. För dig är det en självklarhet med ett tillgängligt och närvarande ledarskap utifrån ett tillits baserat synsätt.
Vi vill att du har en positiv och öppen inställning och att du ser möjligheter före hinder. Att arbeta utefter arbetsgivarens värdegrund för att nå de politiskt satta målen är en självklarhet för dig. Du är uthållig och har intresse av utvecklings- och förbättringsarbete. Det krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad vid Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Kontakt
Verksamhetschef
Anette Gustavsson Anette.gustavsson@tingsryd.se 0477-443 80 Jobbnummer
9769942