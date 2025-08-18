Resurs med samordningsansvar Regionservice Ludvika
Region Dalarna / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2025-08-18
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Ludvika
, Smedjebacken
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? På Region Dalarna arbetar vi tillsammans för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar. Regionservice är en viktig del av detta arbete och ansvarar för servicefunktioner som gör att vård och andra verksamheter kan fungera optimalt. Vi söker nu en resursperson som med driv och stort engagemang kan arbeta i RsD verksamheter på Ludvika lasarett. Vi ser att Du har goda ledaregenskaper och genom ditt flexibla förhållningssätt är med och utvecklar verksamheterna inom Lokalvård & Logistik, Vårdnära service & Café/restaurang.
Resurs med samordningsansvar Regionservice LudvikaPubliceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som den resurs vi söker har Du samordningsansvar och får en nyckelroll på arbetsplatsen. Det är en kombinerad tjänst där du utöver samordnar rollen kommer att arbeta som resursperson i verksamheterna för att avlasta vid behov och täcka upp vid personal frånvaro. Med ditt driv och stora engagemang kommer du att bidra till att våra service leveranser utförs med bra kvalitet, delaktighet och arbetsglädje. I ditt uppdrag som samordnare så stöttar du 1:a linjens chef med arbetsuppgifter som att:
Leda, planera och samordna arbetet - skapa engagemang och stabilitet.
Kvalitet och kundnöjdhet - kundkontakter och uppföljning av arbetet
Personalplanering och bemanning - skapa en trivsam arbetsplats.
Daglig drift - säkerställa service leveranser
Ständiga förbättringar - avvikelsehantering och utveckling.
Vi är en ISO-certifierad verksamhet (ISO 9001 & 14001), vilket innebär att kvalitets- och miljöarbete är en naturlig del av ditt uppdrag.
Som Samordnare får du stöd från din 1:a linjens chef, dina kollegor samt vår FM-enhet, som arbetar strategiskt med att utveckla våra servicetjänster.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Gymnasial utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Erfarenhet av serviceyrken inom logistik, hotell & restaurang, lokalvård, Vård och omsorg eller liknande verksamhet.
B-körkort - resor i tjänsten kan förekomma.
Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare ledarerfarenhet.
Kunskap om städmetoder, kemikaliehantering och miljöanpassad lokalvård.
Kunskap/utbildning inom kost- och måltids hantering, HACCP.
God datakunskap, t.ex. Officepaketet. MS365.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Kommunikativ & lyhörd - du engagerar och motiverar dina team.
Flexibel & lösningsorienterad - du hanterar förändringar med ett positivt mindset.
Ansvarstagande & drivande - du tar initiativ och får saker att hända.
Serviceinriktad - du ser till både verksamhetens och medarbetarnas bästa.
Ditt ledar- och medarbetarskap genomsyras av:
Tydlighet - du ger klara ramar och förväntningar.
Mod - du vågar fatta beslut och driva förändring.
Tillit - du skapar en kultur av öppenhet och förtroende.
Som medarbetare i Regionservice Ludvika är du en förebild för dina kollegor och arbetar coachande för att skapa delaktighet, motivation och engagemang. Du verkar även genom regionens värdegrund, Öppenhet - Respekt - Ansvar.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer sker löpande.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2025:039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Charina Hultberg Jobbnummer
9462495