Resultatenhetschef Lumena, 3-årig projektanställning
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-03-10
Lumena arbetar för allas rätt till arbete. Nu söker vi en chef som vill leda och utveckla en verksamhet där stöd till arbete och studier står i centrum.
Lumena är en del av Socialkontoret och resultatområdet Arbete och Försörjning, där cirka 170 medarbetare arbetar med ekonomiskt bistånd, stöd till arbete och studier samt arbetslivsinriktad rehabilitering. På Lumena erbjuder vi stöd utan individuell behovsprövning till invånare som själva bedömer att de har behov av stöd, i linje med den nya socialtjänsten.
Som chef hos oss får du en central roll i utvecklingen av verksamheten och i kommunens arbete kopplat till den nya socialtjänsten och aktivitetskravet.
Ditt uppdrag
Lumena består av tre verksamheter med olika målgrupper: Alis, Egen Väg för Unga (EVU) och Lumena+
• Alis är ordinarie verksamhet och riktar sig till unga vuxna 18-29 år
• EVU är ett EU-finansierat projekt för unga 18-21 år i eller med koppling till särskilt utsatta områden
• Lumena+ är ett EU-finansierat projekt för vuxna 30-66 år som bedrivs i samverkan med Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Samtliga verksamheter arbetar med evidensbaserade metoder där stöd till arbete ges enligt Individual Placement and Support (IPS), stöd i studier enligt Supported Education (SEd) samt stöd inom övriga livsområden genom Case Management (CM).
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, arbetsmiljö och budget för drygt 20 medarbetare inklusive gruppledare. Du ingår i ledningsgruppen för Arbete och Försörjning tillsammans med åtta andra enhetschefer och rapporterar till resultatområdeschef.
Uppdraget innebär att utveckla två EU-finansierade projekt tillsammans med andra aktörer, parallellt med en etablerad verksamhet samt säkerställa kvalitet, resultat och långsiktig hållbarhet i arbetet.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som ser rätten till arbete som grundläggande i varje människas liv. Du förstår andra myndigheters och verksamheters uppdrag och perspektiv på ett bra sätt och anpassar dina verksamheter utifrån rådande omständigheter.
Du är en trygg och tydlig ledare med en god kommunikativ förmåga. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och bidra till ett gott samarbete både inom och utanför organisationen.
Du ser sammanhang, tar ansvar för helheten och kan väga samman olika perspektiv i beslut och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning på minst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst tre års aktuell erfarenhet som ledare (grupp-, team- eller driftledare), i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av socialt arbete med vuxna inom socialtjänst
• Mycket god skriftlig förmåga på svenska, vana att skriva analyser och rapporter
Meriterande
• Chefserfarenhet med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi
• Arbete med vuxna med psykisk ohälsa, beroende och skadligt bruk samt samsjuklighet
• Arbete med att leda ESF-projekt
• Erfarenhet av arbete i myndighetsgemensam verksamhet
• Arbete i Pulsen Combine och StratsysDina personliga egenskaper
• Du är tydlig, strukturerad och slutför det som påbörjats
• Du är kommunikativ och har förmåga att förmedla budskap på ett tydligt sätt
• Du är lyhörd och rak i kommunikation och dialog
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vårt kontor är beläget mitt i centrala Södertälje, 2-3 minuters promenad från Södertälje Centrum med goda pendeltåg- och bussförbindelser. Tjänsten är en projektanställning till och med 2029-03-31. Arbetstiden är på heltid och är förlagd till kontorstid. Vi tillämpar årsarbetstid.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatområdeschef
Pierre Gharzani pierre.gharzani@sodertalje.se 08-5230 2395 Jobbnummer
9788639