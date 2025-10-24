Resultatenhetschef Life Cycle Management
Combitech AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2025-10-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du forma framtiden för ett växande affärsområde, driva affärer och samtidigt utveckla människor och verksamhet? Vi söker en erfaren ledare som kombinerar affärsfokus med omtanke, nyfikenhet och förmåga att skapa en lärande organisation.
Affärsområdet Life Cycle Management har idag cirka 90 medarbetare som arbetar med produktutveckling genom hela livscykeln - inom områden som ILS management, logistics engineering och underhållsanalys. Våra största marknader finns inom försvarsindustrin.
Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och utökar från två till tre resultatenheter för att möta den ökade efterfrågan som finns på våra tjänster och skapa en effektiv organisation med rätt förutsättningar och balanserade resurser. Därför söker vi en ledare som trivs i förändring, ser helheten och kan ta ansvar för gemensamma affärer över flera delar av organisationen.
Din roll som Resultatenhetschef
Som resultatenhetschef för Region Syd, som innefattar orterna Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Karlskrona och Växjö, har du helhetsansvar för affär, leverans, ekonomi och kundrelationer.
I denna roll leder du verksamheten tillsammans med din ledningsgrupp och skapar förutsättningar för både chefer och medarbetare att utvecklas och lyckas. Som en del av affärsområdets ledning blir du en viktig kulturbärare inom Combitech.
Din förmåga att driva förändring och utveckling är avgörande för att stärka affärsområdets konkurrenskraft. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, där du kan vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom drift & underhåll, eftermarknad eller närliggande områden, gärna inom försvarsindustrin. Vidare ser vi att du har kunskap i områden som ILS management, logistics engineering och underhållsanalys.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att leda team och bygga en kultur av engagemang, lärande och kunskapsdelning. Du har dokumenterad framgång inom affärsutveckling och försäljning, med förmåga att förstå kundens behov och omsätta det i hållbara affärsplaner. Din starka kommunikativa förmåga och vana att ge och ta konstruktiv feedback är viktig, liksom erfarenhet av att arbeta strategiskt i komplexa organisationer.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och deras drivkrafter. Du leder med tillit och tydlighet, inspirerar genom ditt coachande och inkluderande ledarskap och skapar engagemang genom dialog, delaktighet och gemensamma mål.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad:
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Stina Svensson, +46 73 4189794
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9572383