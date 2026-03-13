Resultatdriven säljare till LF Norrbotten i Luleå
2026-03-13
Trivs du i mötet med kunder och att arbeta i ett högt tempo? Nu har du möjlighet att bli en del av teamet hos LF Norrbotten - ett etablerat och tryggt bolag inom försäkring, bank och trygghetstjänster i Luleå. Vi söker engagerade och drivna säljare. I rollen som säljare arbetar du med att leverera goda försäljningsresultat och hög kundnöjdhet. Du får den utbildning och de verktyg som krävs för att kunna prestera på topp i din roll.
Varmt välkommen med din ansökan - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker nu en säljare till LF Norrbotten i Luleå. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord och att du blir anställd direkt hos Länsförsäkringar Norrbotten.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten skickas till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
En trygg och stabil arbetsgivare med stark lokal förankring
Möjlighet att påverka din lön genom goda resultat
En arbetsgivare med fokus på trivsel, hälsa och hållbarhet
Kontinuerlig kompetensutveckling
LF Norrbotten tror att prestation och trivsel går hand i hand och investerar därför kontinuerligt i både hälsa och utveckling hos sina medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Din främsta arbetsuppgift är att arbeta med försäljning av larm- och trygghetstjänster till befintliga kunder. Arbetet sker huvudsakligen via telefon genom uppsökande försäljningssamtal.
Du får en gedigen introduktion samt rätt förutsättningar för att lyckas i rollen. Du blir en del av ett engagerat team i Luleå tillsammans med andra säljare och tekniker.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är driven, självgående och trivs i ett högt arbetstempo. Du förstår vikten av ett professionellt och trevligt kundbemötande, är kommunikativ och noggrann samt motiveras av möjligheten att påverka din lön.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Oavsett om du är i början av din karriär, nyfiken på att prova något nytt eller redo för nästa steg i arbetslivet, ser vi fram emot din ansökan.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.lansforsakringar.se/ Arbetsplats
LF Norrbotten Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9795255