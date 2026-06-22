Restaurant Supervisor till Drott Bar, från 70%
Strawberry Services AB / Servitörsjobb / Karlstad Visa alla servitörsjobb i Karlstad
2026-06-22
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Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Ditt ansvarsområde:
Som vår Restaurant Supervisor för Drott Bar är du hjärtat i våra gästers upplevelse Du möter våra gäster med ett genuint leende och en smittande energi. Med ett skarpt öga för detaljer och en känsla för tempo skapar du en varm, välkomnande och inspirerande atmosfär där varje gäst känner sig sedd och omhändertagen. Du kommer att arbeta kvällar och helger.Dina huvudsakliga uppgifter, med en touch av Clarion-magi:
Leverera enastående service: Aktivt möta och interagera med våra gäster för att säkerställa en personlig, hjärtlig och professionell service. Du skapar de där små, men betydelsefulla, ögonblicken!
Vara hjärtat i driften: Du är operativt aktiv och en självklar del av teamet, redo att utföra alla uppgifter som krävs för att gästen ska få en fantastisk upplevelse.
Leda och fördela arbetet : Asnvara för stationsindelning, arbetsfördelning för avdelningen. och upprätthålla en positiv atmosfär i teamet och hantera problem som uppstår under arbetspasset och ta ansvar för dem
Driva merförsäljning: Leda och inspirera teamet till att maximera merförsäljningen och vara en förebild i varje gästmöte.
Upprätthålla en skinande miljö: Ansvara för att Drott Bar, hotel matsal och serveringsytor alltid är skinande rena och organiserade. En ren och vacker miljö är en del av upplevelsen!
Bidra till teamets framgång: Du har förståelse och arbetar efter ökad lönsamhet, hög kvalitet och att uppnå avdelningens uppsatta mål.
Vi blir extra glada om du även har med dig:
Tidigare erfarenhet att leda / hovmästare
Erfarenhet från gästnäringen: Har du tidigare arbetat inom restaurang, bar eller hotell? Denna bakgrund är en stor fördel för att snabbt komma in i rollen och förstå våra gästers behov.
Ett naturligt servicetänk: Du har en medfödd förmåga att se vad gästen behöver och agera proaktivt. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt förvandlar du varje utmaning till en möjlighet att glädja!
Förmåga att hantera högt tempo: Du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt, även när tempot är högt. Du håller huvudet kallt och levererar med precision!
Varför bli en del av Home Hotel & Strawberry?
Hos oss på Strawberry Hotels blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
Fyra fria hotellnätter varje år
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Vi har kollektivavtal som bl.a. ger dig en trygg och bra arbetsmiljö, semesterersättning samt pensionsavsättning.
Tjänsten är från slutet av sommarenDetta är en tillsvidare anställning från 70%, (vi tillämpar provanställning) med startdatum och lön enligt överenskommelse.
Känner du att detta skulle vara en plats för dig och vill vara med oss och jobba i Nordens bästa hotellkedja, Strawberry! Maila in din ansökan och bifoga personligt brev och meritförteckning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Home Hotel Drott Kontakt
Rekryterare
Henrik Sundquist henrik.sundquist@strawberry.se Jobbnummer
9973842