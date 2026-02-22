Restaurangs personal till Trosa Grill
2026-02-22
Trosa Grill är en restaurang som ligger i centrala Trosa. Vi serverar hamburgare, grillrätter, kebab, sallader, korv, pizza och mycket mer - perfekt för både lunch och middag.
Vi lagar all mat med omsorg och kärlek och använder alltid färska och noggrant utvalda råvaror. Som serviceinriktad restaurang sätter vi alltid kunden i fokus. Vi satsar på snabb service, hög kvalitet och nöjda kunder.
Nu söker vi dig som är positiv, utåtriktad, glad och självgående med en stark känsla för service. För att trivas och lyckas i rollen som kökspersonal hos oss ser vi att du har lätt för att samarbeta, är flexibel och tycker om att skapa goda relationer med både kollegor och gäster.
Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande uppgifter inom restaurang, såsom matlagning, lagerhantering och servering. Så ansöker du
E-post: trosagrill.hb@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Grill HB
Högbergsgatan 29 (visa karta
)
