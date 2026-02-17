Restaurangpersonal säsong 2026
Vill du arbeta med service och matlagning i natursköna Smitingen?
Sommaren 2026 fortsätter Huttopia sin satsning vid Smitingens Havbad i Härnösand - en mötesplats där gemenskap, smakupplevelser och hållbarhet står i fokus. Restaurangen är första steget i vår långsiktiga satsning vid Smitingen.
Vi ser fram emot att fortsätta utveckla området och skapa nya upplevelser tillsammans med vårt team.
Vi söker engagerad Restaurangpersonal som vill ge våra gäster en serviceupplevelse utöver det vanliga.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Ta emot beställningar, förbereda och servera mat - inklusive pizzor, crêpes och burgare.
Ansvara för barservice och hantera kassatransaktioner.
Duka av och rengöra bord, samt sköta disk och städning.
Varför jobba hos oss:
Arbeta i en inspirerande miljö med havet och naturen som närmaste grannar.
Möjlighet att vara med och bygga upp ett nytt restaurangkoncept.
En kultur som präglas av samverkan, trivsel och hållbarhet.
Anställning från maj till september enligt Visitas kollektivavtal.
Vem är du?
En glad och serviceinriktad person som trivs med att möta människor.
Har energi och vilja att lära - erfarenhet av servering eller matlagning är en fördel men inte ett krav.
Flexibel och samarbetsvillig, med förmåga att arbeta i en dynamisk miljö.
Du har B-körkort eller AM-kort och talar flytande engelska - ett tredje språk (gärna nederländska eller tyska) är meriterande.Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Ansök direkt via vår karriärsida: Restaurangpersonal - säsongen 2026
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huttopia Smitingen AB
(org.nr 559423-0079)
Smitingen 205 (visa karta
)
871 93 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9747966