Restaurangmedarbetare till Sabis DNB Carnegie
Sabis AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Restaurang Sabis DNB Carnegie ligger i Stockholm City och serverar ca 250 dagens lunch till de anställda på Carnegie samt ansvarar för maten till deras representationsvåning. Vi är ett sammansvetsat team som arbetar i kök och restaurang. Vi lagar all mat från grunden med högkvalitativa råvaror.
Om rollen Som Restaurangmedarbetare på Sabis DNB Carnegie arbetar du i restaurangen och är ansvarig för att tillsammans med dina kollegor förbereda och servera frukost och fika. Du förbereder matsalen inför dagens lunch samt hjälper till att ta hand om buffé och diskplock under lunchen. Vi ser också att du bemöter våra kunder på ett professionellt sätt och alltid med ett leende!
Vi har även cateringbeställningar i huset där du är med och tillverkar och levererar. Hos oss tillverkar vi mat från grunden och efter vad som är i säsong. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt ekologiska och närproducerade råvaror. Vi vill alltid bli bättre och vår produkt samt service är i ständig utveckling. Alla i teamet jobbar över gränserna och hjälper till där det behövs.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera frukost och fika.
Arbeta med bufféuppfyllnad och servering av dagens lunch.
Diskplock, hålla ordning i restaurangen och säkerställa en trivsam miljö för gästerna.
Tillverka enklare produkter såsom smoothies, vitaminshots, bakning etc.
Vara med vid cateringbeställningarna och medverka vid leverans.
Bemöta samtliga kunder på ett professionellt sätt med ett leende och vänlighet.
Din profil Vi letar efter en restaurangmedarbetare med erfarenhet från att jobba som kallskänka, inom café eller deli. Du älskar att starta dagen tidigt och tillverka läckra frukostar till våra gäster. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ samtidigt som du är en lagspelare som ställer upp när det behövs!
Ett krav för tjänsten är att du behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att uppnå bästa resultat för kunden och tar ansvar för din egen insats för att nå framgång!
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med tacksamma arbetstider och ett gott samarbete med kollegor.
Ett värderingsstyrt bolag där vi arbetar aktivt med vårt ledarskap på alla nivåer.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder utbildningar och uppmanar till intern rörlighet för att du ska kunna utvecklas hos oss.
En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda.
Ansökan Tjänsten är på heltid och tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd under dagtid 06-15.00 men kvälls- och helgverksamhet kan förekomma. Har du frågor kring tjänsten kan du kontakta platschef Helena Breitung på helena.breitung@sabis.se
Varmt välkommen med din ansökan! Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), https://karriar.sabis.se
Carnegie
111 56 STOCKHOLM
9712569