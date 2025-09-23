Restaurangmedarbetare Malmö, Baltzarsgatan

Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2025-09-23


Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.

Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!

ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: 75%
Plats: Malmö, Baltzarsgatan
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.

Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tilsatt innan sista ansökningsdatum.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Holy Greens AB (org.nr 556927-7055), https://holygreens.se

Arbetsplats
Holy Greens

Jobbnummer
9522208

