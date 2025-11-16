Restaurangmedarbetare Holy Greens, Slussen
Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-11-16
Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Brinner du för kundrelationer och försäljning? Vi söker nu dig som är utåtriktad och har en hög servicenivå
Utöver sedvanliga restauranguppgifter innefattar rollen ett stort fokus på försäljningsaktiviteter, event och företagsbesök.
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Arbetstiderna varierar dagtid, kväll och helg. Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid
Plats: Slussen, Stockholm
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
