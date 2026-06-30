Restaurangmedarbetare deltid
Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-06-30
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Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal – för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid
Plats: Rännarbanan, Helsingborg
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992531-2079137". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holy Greens AB
(org.nr 556927-7055), https://jobb.holygreens.se
Landskronavägen 5b (visa karta
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252 32 HELSINGBORG Arbetsplats
Holy Greens Jobbnummer
9986038