Restaurangmedarbetare
Strawberry Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2026-07-11
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Falkenberg
, Varberg
, Mölndal
, Borås
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Located outside city centers or in connection with major road exits. 151 rooms, EV-charging, gym, playroom, laundromat, meeting rooms/phone pods, and our fast food chain restaurant Viaggio at the hotel or as drive through. Modern modules to ensure efficiency and scalability. Built with wood, renewable energy production with solar panels and geothermal heating, reaching resource efficiency - resulting in strong sustainability standards. Stopover - your recharge on the road.
Bli en del av vårt Viaggio Crew på Stopover – full fart med italienska smaker!
Är du redo att servera snabb, fräsch italiensk mat med ett leende? Hos Viaggio, vår nya italienska pärla med drive-through, söker vi energiska medarbetare till vårt Viaggio Crew. Här är det full fart från morgon till kväll, och vi brinner för att ge varje gäst en smak av Italien – oavsett om de är på språng eller stannar en stund. Som en viktig del av vårt Viaggio Crew är du med och skapar en grym italiensk matupplevelse.
Tjänsten innebär arbete under dag, kväll och helger. Som det är när man jobbar på hotell!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Tar emot beställningar och betalningar med ett leende, både i restaurangen och i vår drive-through.
Förbereder och serverar våra läckra italienska rätter – tänk pizza, pasta, panini – med både kärlek och effektivitet.
Ser till att restaurangen och drive-in-området alltid är rent, fräscht och inbjudande, enligt Viaggios standarder för kvalitet och hygien.
Hantera varor, fylla på och hjälpa till att minimera matsvinn.
Alltid sträva efter att ge våra gäster bästa möjliga service och en positiv Viaggio-upplevelse, varje gång.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi gärna att du:
Har ett genuint intresse för mat och service – och kanske ett extra gott öga till det italienska köket!
Trivs när det är full fart och älskar att jobba i ett sammansvetsat team.
Är serviceinriktad ut i fingerspetsarna, positiv och prestigelös.
Är noggrann, ansvarsfull och mån om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Pratar svenska och engelska (eller ett annat skandinaviskt språk) flytande.
Erfarenhet från snabbmatsrestaurang, café eller liknande serviceyrke är toppen, men din inställning och vilja att lära är viktigast!
Känner du igen dig? Då kan du vara den stjärna vi letar efter till vårt Viaggio Crew!
Läs mer om Stopover Hotel här (LÄNK)
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell, med ett varmt bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld med mer än 250 hotell, 120 restauranger och 20 spa, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team på 20 000 skickliga individer från mer än 166 länder är det som får oss att växa.
Nyfiken? Känns det rätt? In och sök!
Vi granskar ansökningar löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Detta är en behovsanställning med varierande arbetstider, perfekt för dig som söker flexibilitet och vill hoppa in när vi behöver förstärkning.
Om du har några frågor, maila recruitment@strawberry.se
. Det ser vi fram emot.
Stopover - your recharge on the road. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
311 50 FALKENBERG Arbetsplats
Stopover Falkenberg Kontakt
Rekryterare
Johanna Olesen johanna.olesen@strawberry.se Jobbnummer
10000187