Restaurangmedarbetare
Nilda & Elisa Restaurang AB / Kockjobb / Gislaved Visa alla kockjobb i Gislaved
2026-07-06
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Vi söker en engagerad och serviceinriktad restaurangmedarbetare till vår restaurang.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kundservice, servering, kassahantering, enklare matförberedelser, arbete vid grill och fritös, disk, städning samt övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Du kommer även att hjälpa till med att förbereda råvaror, ta emot leveranser och säkerställa att restaurangen håller en hög nivå när det gäller service, kvalitet och hygien.
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann, samarbetsvillig och har ett gott bemötande mot kunder och kollegor. Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav, då introduktion och upplärning ges på arbetsplatsen. Det viktigaste är att du har viljan att lära dig, kan arbeta i ett högt tempo och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Arbetet kan omfatta både vardagar, kvällar och helger enligt schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: rixihestra@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilda & Elisa Restaurang AB
(org.nr 559164-2383)
Mogatan 23 (visa karta
)
335 71 HESTRA Jobbnummer
9993042