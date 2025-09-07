Restaurangmedarbetare
Vi söker dig som redan är eller vill bli restaurangmedarbetare och ta plats i Bastard Burgers restaurang, för att tillaga och servera Sveriges bästa hamburgare. Du är öppen för varierande uppgifter och kan både ta plats i kök och kassa. Du älskar mat och förstår vikten av kvalitet och mathantverk. Som restaurangmedarbetare hos Bastard Burgers kommer du jobba i ett högt tempo och därför är det extra viktigt att du förstår att kommunikation är avgörande för ett smidigt och roligt teamwork. Det blir stressiga stunder i en restaurang, men det hanterar du effektivt och lösningsfokuserat.
Du har rätt attityd och en härlig personlighet, där du förstår att du är otroligt viktig för både gästerna och dina kollegor, därför kommer du till jobbet med en bra energi - precis som resten av teamet. För dig är det en självklarhet att gästerna ska få den bästa servicen. Ditt CV är inte lika viktigt som din vilja att jobba och utvecklas tillsammans med oss - kunskapen har vi redan och vi lär gärna ut den.
Kvalifikationer och förmågor:
Utbildningskrav: inget
Krav på erfarenhet: ingen, men meriterande med tidigare inom restaurang-och servicebranschen
Språkkrav: talar engelska eller svenska. Meriterande om du behärskar båda språken.
Vi ser gärna att du är vi ser gärna att du är samarbetsvillig, har en positiv attityd, har ett engagemang för Bastard Burgers och har gärna koll på oss sedan tidigare!
Möjlighet att arbeta flexibla timmar, inklusive kväller och helger
Vi ser även gärna att du bor i närområdet av enheten
Om Bastard Burgers
Bastard Burgers är ett ungt och snabbt växande företag som värnar om människorna. Vi grundades i Luleå, Sverige, år 2016, och idag finns det fler än 70 Bastard Burgers-restauranger runt om i hela Sverige och ytterligare restauranger i Finland och Norge!
Vi är stora och vi växer snabbt, men vägrar tappa personlighet eller bli basic. Kom hit för att du gillar musik, graffiti, streetwear, riktigt bra streetfood, klistermärken på borden - allt det där som gör Bastard Burgers till Bastard Burgers. Kärlek till mat och människor har skapat en stark kultur runt Bastard Burgers, där såväl klimatsmarta initiativ som högljudd hiphop ryms.
Välkommen med din ansökan! Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Streetfood från Norrbotten AB
(org.nr 559145-5463) Arbetsplats
Bastard Burgers Jobbnummer
9495974