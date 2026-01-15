Restauranglärare till arbetsmarknadsutbildning
AU Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nässjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nässjö
2026-01-15
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AU Utbildning AB i Nässjö
, Jönköping
, Värnamo
, Mjölby
, Skövde
eller i hela Sverige
Arena Utbildning utökar sin verksamhet och söker Restauranglärare till arbetsmarknadsutbildning
Plats: Nässjö
Tjänst: Yrkeslärare inom restaurang och livsmedel
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning (provanställning tillämpas)
Startdatum: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens kockar och restaurangproffs? Arena Utbildning utökar sin verksamhet och söker en engagerad och kompetent restauranglärare till vår enhet i Nässjö.
Som restauranglärare hos oss får du en central roll i att utbilda och inspirera våra elever. Du ansvarar för att planera, förbereda och genomföra undervisning som kombinerar teoretiska och praktiska moment inom restaurang och livsmedel. Undervisningen följer Skolverkets kursplaner och våra interna riktlinjer och har alltid fokus på att möta branschens behov och krav.
I ditt uppdrag ingår även att:
Planera och följa upp APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande), samt bygga och utveckla samarbeten med lokala restauranger och företag.
Använda din branschkunskap för att skapa en realistisk och relevant utbildning som speglar yrkets krav och verklighet.
Ge eleverna både teoretiska grunder och praktiska färdigheter som de kan använda direkt i yrkeslivet.
Vi ser gärna att du bidrar med goda yrkeskunskaper inom köksarbete, servering, livsmedelshantering eller andra områden relaterade till restaurangbranschen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 1 års yrkeserfarenhet inom restaurangområdet (exempelvis som kock, kallskänka, måltidsbiträde eller liknande).
Minst 2 års erfarenhet av att utbilda vuxna inom yrkesområdet (gymnasium, kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning) inom de senaste 6 åren.
Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
Yrkeslärarexamen (meriterande, men ej ett krav).
Goda yrkeskunskaper och praktisk erfarenhet från restaurangbranschen, som kan bidra till en högkvalitativ utbildning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Har en naturlig ledarförmåga och är utåtriktad: Du trivs med att ta initiativ och har en förmåga att skapa engagemang i både elever och kollegor. Olikheter ser du som en styrka och en tillgång i arbetsgruppen.
Är vänlig och empatisk: Med din värme och lyhördhet bygger du starka relationer till både elever och kollegor. Du skapar en trygg miljö där alla känner sig sedda och respekterade.
Är organiserad och drivande: Du har en stark förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du inspirerar och motiverar andra att nå sina mål.
Är flexibel och lösningsorienterad: Du möter varje utmaning med ett öppet sinne och anpassar undervisningen för att tillgodose elevernas olika behov och förutsättningar.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och elever.
Möjlighet att göra skillnad i elevernas liv och ge dem verktyg för framgång i arbetslivet.
Stöd för din egen utveckling som lärare och yrkesperson.
Möjlighet att använda och utveckla dina praktiska och pedagogiska färdigheter.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och intyg till:Christina.tornvall@arenakoncernen.se
Vi kommer endast att kontakta de sökande som uppfyller de krav som anges i jobbannonsen och som vi är intresserade av att gå vidare med i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är Löpande tillsättning - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor om tjänsten?
Kontakta oss på: Christina.tornvall@arenakoncernen.se
Arena Utbildning - Vi utbildar framtidens yrkesproffs och bygger samhällets kompetens tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: Christina.tornvall@arenakoncernen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restauranglärare Nässjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AU Utbildning AB
(org.nr 556723-3431) Arbetsplats
NÄSSJÖ Jobbnummer
9686133