Restaurangchef Yomo Göteborg
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2026-06-25
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Är du en driven och erfaren restaurangchef som vill vara med och skapa något unikt? Då är YOMO rätt plats för dig! Vi söker nu dig som brinner för ledarskap och älskar att leverera enastående gästupplevelser.
Om YOMO:
YOMO är en del av Taste Asia Group, en expanderande koncern specialiserad på matupplevelser från Asien. Koncernen omfattar flera framgångsrika koncept som Asian Town, MY WOK, YOMO, Asian Market mm. På YOMO hyllar vi Asiens rika kulinariska arv genom att erbjuda en atmosfär inspirerad av Shanghais guldålder. Vi serverar både buffé och à la carte och bjuder göteborgarna och dess besökare på en smakresa där historia och nutid möts över en måltid.
Rollen:
Som restaurangchef på YOMO ansvarar du för den dagliga driften och att skapa en minnesvärd gästupplevelse i varje möte. Ditt ledarskap ska inspirera och motivera teamet att hålla hög kvalitet i både service och matupplevelse. Du kommer att arbeta med att upprätthålla vårt koncept, från de välkända smakerna i det asiatiska köket till detaljerna i vår inredning och musik, som påminner om 1900-talets Shanghai.
Vem vi söker:
• Du har erfarenhet som restaurangchef eller liknande roll inom restaurangbranschen.
• Du har en stark känsla för service, kvalitet och gästnöjdhet.
• Du har en naturlig ledarförmåga och förmågan att skapa ett engagerat team.
• Ett stort intresse för asiatiska kök och matkultur är ett plus!
Vi erbjuder:
• En unik möjlighet att leda en restaurang som står ut i Göteborgs restaurangscen.
• En konkurrenskraftig lön och möjlighet till utveckling inom en innovativ och växande koncern.
• En kreativ arbetsmiljö där historia och modern kultur möts.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vara med på YOMOs resa? Skicka in din ansökan till oss idag och bli en del av något riktigt speciellt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef YOMO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yomo Göteborg AB
(org.nr 559263-1781)
Kungsgatan 25 (visa karta
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411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Yomo Göteborg Jobbnummer
9979927