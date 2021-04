Restaurangchef Växsjö - The We Select Company AB - Chefsjobb i Växjö

Prenumerera på nya jobb hos The We Select Company AB

The We Select Company AB / Chefsjobb / Växjö2021-04-10På Holy Greens arbetar vi sedan 2013 med att göra Sverige hälsosammare och gladare. Vill du vara med i vår gemenskap? Vi växer så det knakar och söker just nu en driftig Restaurangchef till vår verksamhet. Vill du jobba med ett riktigt juste varumärke och utveckla din egen enhet?Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av rollen som Restaurangchef/driftschef. Önskvärt är erfarenhet från snabbmatskedja-/franchiseverksamhet alternativt storköksdrift. Du är en naturlig ledare som älskar att bygga en positiv laganda och entusiasmera på dina kollegor till att alltid göra det bästa av varje arbetsdag. Du är lösningsorienterad person som gärna antar stora och små utmaningar - alltid med ett leende på läpparna. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten, ekonomiskt sinnad och väldigt ordningsam.OM ROLLENDu arbetar såväl operativt som administrativt, och är ytterst ansvarig för att dina anställda och våra gäster är nöjda och mår bra. Utöver daglig drift har du primärt följande uppgifter:kostnadskontroll mot uppsatta mål enligt Holy Greens rapporteringssystemansvara för att enheten uppfyller alla krav från myndigheter och företagsledningföljer upp att arbetsmallar och rutiner följssjälvmant hantera rekrytering, introduktion och utbildning av nya medarbetarei övrigt bedriva en lagstadgad och korrekt personal- och livsmedelshantering där du uppmuntrar och engagerar dina medarbetare genom god kommunikation, tät uppföljning och rimliga målsättningarDÄRFÖR HOLY GREENS?Vi är ett ungt, expansivt hälsoföretag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för dig som är engagerad. Här blir du en del av vår stora familj där vi har kul på jobbet och värderar gemenskap och sammanhållning högt. Hos oss är ingen dag den andra lik och trots ett stundtals högt tempo så finns det alltid tid för skratt!Vår bransch erbjuder ett mångsidigt och utvecklande arbetsklimat för dig som är lösningsorienterad och snabb i fötterna. Särskiljande för just oss är din möjlighet att påverka ett större sammanhang - framväxten av hälsosam snabbmat.#grönkärlekÖVRIG INFORMATIONAnställningsgrad: heltid med tillträde snarastPlats: VäxsjöSpråk: Obehindrad svenska i talLön: fast lön + provision. Vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtalFörmåner: tjänstepension, friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter, trevliga kollegor...2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-05-10The We Select Company ABStorgatan 1635231 VÄXJÖ5683406