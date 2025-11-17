Restaurangchef till Sjöbris
Älvsbryggan AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2025-11-17
Nu söker vi en till restaurangchef som kan styra arbetet ombord på restaurang Sjöbris.
75-100% tjänst med start enligt överenskommelse.
OM JOBBET
Att jobba på Sjöbris innebär ett högt tempo, varierande dagar, sena nätter, och självklart en hel del skratt ihop med våra gäster och kollegor. Vårt mål är göra våra gästers tillvaro lite bättre och trevligare och vi brinner för att leverera bra och vänlig service.
ATT BLI EN AV OSS
Hos oss passar du om du brinner för service, alltid har gästen i fokus, gillar att ta egna initiativ, har ett gott omdöme och gillar att lösa problem. Att jobba i team är för oss en självklarhet och det är så vi levererar bästa service, så en teamspelare är vad vi söker. Hos oss gillar vi också att sälja, tävla och ge våra gäster snabb och vänlig service.
Som restaurangchef måste du ha tidigare erfarenhet inom yrket och vara van vid att ha många bollar i luften, ha tidigare erfarenheter att leda en arbetsgrupp samt vara med och utbilda nya kollegor.
Att jobba inom serveringen innebär att kunna rekommendera passande dryck till vår mat, att kunna vara säljande på ett positivt sätt så att gästen får en upplevelse utöver det förväntade.
Är du sommelier så är det mycket meriterande.
TEAMKÄNSLA
Dina kollegor på Sjöbris blir som en andra familj. Atmosfären och känslan är omtänksam och inkluderande. Många umgås även efter arbetstid. Den fantastiska lagandan är en stor anledning till varför våra anställda gillar sina jobb.
Låter det som om du skulle passa in här? Sök då jobb hos oss!
Tidigare erfarenhet i servering är ett krav, där man tar beställning vid bordet och rekommenderar passande dryck till maten.
Skicka in ditt CV till jobb@sjobris.nu
och bli en del i vårt härliga gäng!
Märk din ansökan med Restaurangchef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Mail
E-post: jobb@sjobris.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbryggan AB
(org.nr 556927-1082), http://www.sjobris.nu
Kajen 10 (visa karta
)
913 33 UMEÅ Kontakt
Personalchef
Sara Söderlund jobb@sjobris.nu Jobbnummer
9607229