Restaurangchef till Ômami Ulricehamn
2025-12-15
Är du en engagerad och driven person som älskar matlagning och vill utvecklas i restaurangbranschen? Då har vi en spännande möjlighet för dig i Ulricehamn!
Ômami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood som har tagit den svenska restaurangscenen med storm! Vi kombinerar genuina smaker med en modern twist och har redan etablerat oss som ett självklart val för både take-out och restaurangupplevelser.
I Ulricehamn driver vi en av våra etablerade restauranger - och nu söker vi en Restaurangchef som vill ta ansvar för driften och vara en central del av vårt team.
Rollen
Detta är en operativ tjänst där cirka 90% av din tid kommer att vara i den dagliga driften - i köket, matsalen och baren. Du leder genom att vara närvarande, arbeta sida vid sida med ditt team och säkerställa att hela verksamheten fungerar sömlöst.
Utöver det operativa arbetet ansvarar du för planering, bemanning och uppföljning - men din tyngdpunkt är att driften rullar på och att gästerna får en förstklassig upplevelse.
Ansvarsområden:
-
Arbeta aktivt i kök, matsal och bar - med fokus på service, tempo och kvalitet
-
Leda teamet under drift och vara en synlig, operativ ledare
-
Planera scheman, bemanna och coacha personalen i det dagliga arbetet
-
Säkerställa att gästerna alltid får en välkomnande upplevelse, oavsett om de sitter ner eller beställer för take-out
-
Hantera beställningar, varuflöden och leverantörskontakter
-
Upprätthålla rutiner för hygien, säkerhet och kvalitet
-
Följa upp nyckeltal och arbeta för att verksamheten ska vara lönsam och välorganiserad
Vi tror att du:
-
Har tidigare erfarenhet från restaurangdrift, gärna både kök och service/bar
-
Är en närvarande ledare som gillar att arbeta praktiskt och operativt
-
Har god känsla för service och kan bidra till en välkomnande atmosfär
-
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en snabb och energifylld miljö
-
Har erfarenhet från kök, eller ett stort intresse av att lära dig köksarbete - då köket är en viktig del av rollen
-
Är en lagspelare som kan motivera och utveckla ditt team
Vad kan Ômami erbjuda dig?
Hos Ômami blir du en del av ett företag i stark tillväxt där du får möjlighet att utveckla en redan etablerad restaurang. Rollen är operativ och dynamisk - du kommer att arbeta nära både gäster och team, med stort ansvar men också med frihet att forma arbetssätt och driva verksamheten framåt.
Vi tror på laganda, engagemang och kvalitet, och vi vill skapa en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner stolthet över det vi gör tillsammans. Här blir du en central del av vår expansionsresa och får vara med och bygga framtidens Ômami.
Plats: Ulricehamn centrum
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood, och vi tar den svenska restaurangscenen med storm! Med en grundfilosofi som kombinerar genuina smaker med en modern twist har vi redan etablerat en stark bas för take-out och leverans, vilket gör oss till ett naturligt val för både hemmakvällar och restaurangupplevelser. Vårt mål? Att göra Omami till en självklar destination för alla foodies där ute!
