Restaurangchef till Hooks Herrgård
Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag / Kockjobb / Vaggeryd Visa alla kockjobb i Vaggeryd
2026-07-01
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, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du vår nästa ledare i restaurangen?
Efter 45 år på Hooks Herrgård kommer vår kollega Monika inom en snar framtid att gå i pension. Nu söker vi dig som vill ta över stafettpinnen och leda vår restaurang vidare.
Som restaurangchef på Hooks Herrgård ansvarar du för att skapa minnesvärda upplevelser för våra hotell-, spa-, golf-, konferens- och restauranggäster, samtidigt som du bygger en arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och presterar tillsammans.
För oss går gästupplevelse och medarbetarupplevelse hand i hand. Vi tror att engagerade medarbetare skapar fantastiska gästupplevelser – och tillsammans är vi varumärket Hooks Herrgård.
Om rollen
Som restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften av våra två restauranger och leder ett erfaret och engagerat team bestående av cirka 16 heltidsanställda medarbetare samt flera återkommande extrapersonal. Du har även ansvar för vårt diskteam med fyra medarbetare och spelar en viktig roll i att skapa en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och presterar tillsammans.
Rollen är både operativ och strategisk, där ingen dag är den andra lik. Ena dagen välkomnar vi konferensgäster och golfgrupper, nästa dag står vi värd för ett bröllop eller ett större företagsevent.
För att verksamheten ska fungera smidigt och hålla hög kvalitet krävs också struktur bakom kulisserna. Schemaläggning, bemanningsplanering och koordinering av restaurangens bokningar är därför viktiga delar av rollen. Du säkerställer att vi har rätt resurser på plats, samtidigt som du skapar förutsättningar för både god service och en hållbar arbetsmiljö.
Du ansvarar för att restaurangverksamheten når sina mål inom kvalitet, service, bemanning och lönsamhet. Du rapporterar till vår Food & Beverage Manager Gregory Gosse, och tillsammans arbetar ni nära varandra med verksamhetens dagliga möjligheter och utmaningar, samt den fortsatta utvecklingen av restaurangen och gästupplevelsen på Hooks Herrgård.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang-, hotell- eller besöksnäringen
Är en trygg, närvarande och inspirerande ledare
Har god organisatorisk förmåga och trivs med planering och struktur
Gillar att arbeta operativt nära både gäster och medarbetare
Har ett starkt servicefokus och ett genuint intresse för människor
Vill utveckla både människor och verksamhet
Vi tror att du leder genom närvaro, engagemang och tydlighet. Du tycker om att vara där det händer och ser värdet i att bygga starka relationer med både gäster och kollegor.
Arbetstid
Tjänsten utgår i huvudsak från arbete måndag–fredag dagtid. Kvällar, helger och arbete under högtidsdagar förekommer vid enstaka tillfällen när verksamheten kräver det.
Vi ser samtidigt att du som ny restaurangchef behöver vara beredd att arbeta varierande tider under din första tid hos oss. Det ger dig möjlighet att lära känna verksamheten, dina medarbetare och våra arbetssätt på bästa sätt.
Vi erbjuder
På Hooks Herrgård blir du en del av ett familjärt företag med stark kultur, höga ambitioner och stort hjärta. Här får du möjlighet att leda en välfungerande verksamhet tillsammans med engagerade kollegor och samtidigt vara med och forma nästa kapitel i Hooks Herrgårds historia.
Hos oss får du även ta del av flera uppskattade personalförmåner, såsom friskvårdsbidrag, förmånliga priser på spa, golf och restaurang, personalaktiviteter och goda möjligheter till vidare utveckling.
Om anställningen
Tillsvidareanställning med inledande provanställning Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989661-2079275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag
(org.nr 556238-6705), https://jobb.hooksherrgard.se
Hooks Herrgård (visa karta
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567 93 HOK Arbetsplats
Hooks Herrgård Jobbnummer
9986318