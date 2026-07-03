Restaurangchef till Heat Kronoberg
Heat Restauranger AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heat Restauranger AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Brinner du för ledarskap, mat och service? Då kan du vara vår nya Restaurangchef på Heat Kronoberg
Vi på Heat älskar matlagning med hjärta. Vår passion är att varje dag servera vällagad mat från grunden och ge våra gäster ett varmt och personligt bemötande. Vi erbjuder främst lunch- och/eller middagsbuffé men även catering till företag och samarbetspartners i våra närområden.
Med centralt planerade menyer och beprövade recept säkerställer vi att Heats kvalitet och hjärta känns igen i alla våra restauranger – från Malmö till Umeå. Vi växer stadigt, och nu vill vi att du blir en del av vår fortsatta framgångsresa!
Vi finns för närvarande i Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Gävle, Sandviken, Sundsvall, Östersund och Umeå. Om tjänsten Som restaurangchef på Heat får du ett roligt, varierande och utvecklande uppdrag. Du är navet i verksamheten – den som leder ditt team, skapar engagemang och ser till att gästerna får den bästa upplevelsen varje dag.
Du är både ledare och lagspelare – en naturlig inspiratör som trivs i en miljö där tempo, service och matglädje går hand i hand.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden - Följa Heats koncept med hjälp av våra tydliga riktlinjer och rutiner. - Arbeta i- och vara delaktig i driften. - Kvalitetssäkring - Inspirera och engagera dina medarbetare. - Hantera leverantörsfakturor och kundfakturor. - Rekrytering, schemaplanering och tidsrapportering. - Budgetering och enklare resultatuppföljning. - Lokal marknadsföring inkl. deltagande i nätverksträffar etc. Om dig Som person är du driven, lösningsfokuserad person och förstår vad det innebär att följa ett koncept inom restaurangbranschen. Du har en stor passion för service, tidigare dokumenterad erfarenhet av ledarskap och vill vara en viktig del i Heats fortsatta segertåg genom landet. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Körkort är ett krav för denna tjänst.
Vi erbjuder
Hos Heat får du mer än bara ett jobb. Du får bli en del av ett ambitiöst och växande företag där matglädje, kvalitet och teamwork står i centrum.
Vi erbjuder:
• Dagtidsarbete måndag–fredag (viss kväll/helg kan förekomma) - Kollektivavtal (Visita/Unionen) - Friskvårdsbidrag - Rabatterade naprapatbesök - Personalrabatter - Årlig kickoff och ett stort nätverk av härliga kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013062-2083802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heat Restauranger AB
(org.nr 556621-8961), https://karriar.heatrestauranger.se
Bergsgatan 52 (visa karta
)
112 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heat Restauranger Jobbnummer
9990702