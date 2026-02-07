Restaurangchef till Grinda Wärdshus
2026-02-07
Är du redo att ta din passion för mat & service till nästa nivå och leda ett härligt gäng igenom en sommar på en av skärgårdens mest besökta öar? Grinda Wärdshus söker nu en inspirerande restaurangchef som kan bidra till att skapa oförglömliga upplevelser för både gäster och personal.
Om rollen
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för restaurangdriften och säkerställa att vi fortsätter att leverera hög kvalitet med värme och professionalism.
• Planera och organisera verksamheten för en effektiv och trivsam miljö.
• Skapa innovativa lösningar som får våra gäster att känna sig speciella.
Vad vi letar efter

Utbildningsbakgrund
Din erfarenhet och passion är viktigare än formella papper. Har du en utbildning inom hotell- och restaurangbranschen så är det ett plus, men inget krav.Erfarenheter
Vi söker dig med några års erfarenhet i ledande roller inom restaurangvärlden. Har du varit den som hittar lösningar för bästa möjliga kundupplevelser? Det är något vi värdesätter högt! Ansvar för personal är också meriterande.
Kunskap
• God kännedom om svensk gastronomi och konsten att servera en minnesvärd måltid med ett leende.
• Ekonomisk förståelse och bokföringskunskaper är ett stort plus för att hjälpa oss hålla budgeten på rätt spår.
Vad vi erbjuder
• Ett dynamiskt och entusiastiskt team som älskar att dela skratt och idéer.
• Enastående arbetsmiljö mitt i naturparadiset, med möjlighet att njuta av vacker havsutsikt varje dag.
• En helårstjänst med 12 veckors semester under vintern när Wärdshuset håller stängt.
• Personalboende året runt
Om du är redo att lyfta Grinda Wärdshus till nya höjder och skapa magiska stunder i vår restaurang, vill vi gärna höra från dig! Ersättning
Löner på Grinda Wärdshus följer gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Jobbnummer
