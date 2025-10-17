Restaurangchef till en modern libanesisk restaurang

Vincit Inc. AB / Kockjobb / Norrköping
2025-10-17


Vi söker en Restaurangchef till en modern libanesisk restaurang med skön vibe, puls och hjärta!
Letar du efter en roll där du får kombinera ledarskap, service i världsklass och en fantastisk atmosfär? Vill du vara med och driva en plats där maten är magisk, cocktailglasen klirrar och gästerna alltid längtar tillbaka? Då kan det vara dig vi letar efter!

Om företaget
Vi är en ny typ av libanesisk restaurang - där traditionella smaker möter en modern känsla, och där service, stämning och detaljer står i fokus. Här skapar vi minnesvärda kvällar med grym mat, kreativa cocktails och en miljö fylld av värme, musik och liv.
Vi söker en restaurangchef som...
Är en naturlig ledare som både inspirerar och tar ansvar

Har stor förståelse för service, värdskap och försäljning

Har god ekonomisk förståelse - nyckeltal, bemanning och budget är vardag för dig

Är lösningsorienterad och trygg i krishantering

Har blick för detaljer, närvaro i vardagen och humor när det behövs

Har erfarenhet från restaurangledning eller liknande ansvar

Brinner för att skapa teamkänsla och en stark kultur

Du kommer ansvara för:
Det dagliga driftsansvaret i restaurangen

Ledning, coachning och utveckling av teamet

Gästupplevelsen - från första intryck till sista hejdå

Personalplanering, rekrytering och utbildning

Försäljnings- och kostnadskontroll

Att skapa en arbetsmiljö som är trygg, rolig och professionell

Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett levande och växande koncept

Ett starkt varumärke och engagerade ägare

Möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och team

Schyssta villkor och stor frihet under ansvar

En arbetsplats med energi, musik, glädje och mycket hjärta

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
mail
E-post: majedlahdo@me.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "serveringspersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vincit Inc. AB (org.nr 556708-6722)
Gamla Rådstugugatan 26 (visa karta)
602 24  NORRKÖPING

Arbetsplats
Omina

Kontakt
HR - Restaurangchef
Majed Lahdo
majedlahdo@me.com

Jobbnummer
9561926

