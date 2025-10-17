Restaurangchef till en modern libanesisk restaurang
Vi söker en Restaurangchef till en modern libanesisk restaurang med skön vibe, puls och hjärta!
Letar du efter en roll där du får kombinera ledarskap, service i världsklass och en fantastisk atmosfär? Vill du vara med och driva en plats där maten är magisk, cocktailglasen klirrar och gästerna alltid längtar tillbaka? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi är en ny typ av libanesisk restaurang - där traditionella smaker möter en modern känsla, och där service, stämning och detaljer står i fokus. Här skapar vi minnesvärda kvällar med grym mat, kreativa cocktails och en miljö fylld av värme, musik och liv.
Vi söker en restaurangchef som...
Är en naturlig ledare som både inspirerar och tar ansvar
Har stor förståelse för service, värdskap och försäljning
Har god ekonomisk förståelse - nyckeltal, bemanning och budget är vardag för dig
Är lösningsorienterad och trygg i krishantering
Har blick för detaljer, närvaro i vardagen och humor när det behövs
Har erfarenhet från restaurangledning eller liknande ansvar
Brinner för att skapa teamkänsla och en stark kultur
Du kommer ansvara för:
Det dagliga driftsansvaret i restaurangen
Ledning, coachning och utveckling av teamet
Gästupplevelsen - från första intryck till sista hejdå
Personalplanering, rekrytering och utbildning
Försäljnings- och kostnadskontroll
Att skapa en arbetsmiljö som är trygg, rolig och professionell
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett levande och växande koncept
Ett starkt varumärke och engagerade ägare
Möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och team
Schyssta villkor och stor frihet under ansvar
