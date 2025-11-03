Restaurangchef till Centralberedningen i Göteborg
2025-11-03
Vi söker dig som är erfaren ledare inom restaurangkök och vill bli en del av Espresso House!
Vår beredning/centralkök består av ett team med beredningspersonal som arbetar med produktion av smörgåsar och sallader till våra coffee shops i centrala Göteborg. Är du sugen på ett roligt arbete med fokus på kvalité för Espresso House produkter, så är detta rätt för dig!
Som en del av beredningens team ansvarar du för att säkerställa, tillsammans med dina medarbetare, en effektiv produktion, matsäkerhet och exceptionell service på de produkter vi levererar till shop. Du levererar alltså service till våra shopar, istället för direkt till våra gäster. Du har personalansvar och ansvarar för schemaläggning, inköp och livsmedelssäkerheten.
Arbetet utförs sen kvälls/nattetid, på vår Beredningsenhet i Göteborg. Beredningen ligger på Ringön, det finns kollektivtrafik ut men också parkeringsmöjligheter.
Hur vet du att det är dig vi söker?
• Har haft personalansvar innan och är van att leda andra människor
• Du är en glad, energisk, kvalitetsmedveten nattuggla som älskar att arbeta med mat och som inser vikten av att varje produkt som lämnar dig ska vara den bästa.
• Du har tidigare ledarerfarenhet eller utbildning från kök, beredning eller kallskänk.
• Du är ansvarsfull och initiativrik, handlingskraftig och stresstålig.
• Du trivs bäst i ett högt tempo som hela tiden erbjuder nya utmaningar.
• Du vill känna stolthet för det varumärke du arbetar för och du vill ha roligt på jobbet!
Kontaktperson: Ebba Geinäs Andersson - ebba.geinas-andersson@espressohouse.com
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Individuell lönesättning utifrån kollektivavtal Unionen/Visita Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
