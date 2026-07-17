Restaurangchef till Brödernas Borås, Borlänge eller Jönköping
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2026-07-17
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Vill du leda en restaurang där gästupplevelsen alltid står i centrum?
Brinner du för ledarskap, service och att utveckla människor? Vill du vara med och driva en restaurang där högt tempo, stark gemenskap och affärsmässighet går hand i hand? Då kan rollen som Restaurangchef på Brödernas vara din nästa utmaning.
Vi söker nu restaurangchefer till Brödernas Borås Knalleland, Brödernas Borlänge och Brödernas Jönköping.
På Brödernas kombineras riktigt bra burgare med en avslappnad atmosfär där människor möts för att umgås, äta gott och skapa minnesvärda upplevelser. Restaurangerna är levande mötesplatser som anpassar sig efter sina lokala förutsättningar och erbjuder en varierad vardag med både återkommande gäster och besökare från hela landet.
Tre restauranger – tre unika möjligheter
Brödernas Borås Knalleland
I Borås ligger restaurangen mitt i Knalleland, ett av Sveriges största handelsområden. Här är restaurangen en naturlig samlingsplats för shoppinggäster, barnfamiljer och sportintresserade. Under Allsvenskan förvandlas restaurangen till en självklar mötesplats där fotboll, god mat och gemenskap står i fokus.
Brödernas Borlänge
I Borlänge driver Bröderna en restaurang med ett unikt läge i anslutning till hotell och nära Romme Alpin. Här varierar verksamheten mellan sommarens livliga uteservering och vinterns stora inflöde av skidgäster. Under kommande år väntar dessutom utvecklingen av en ny takbar, vilket gör restaurangen till en av Dalarnas mest spännande destinationer.
Brödernas Jönköping
Brödernas Jönköping är en restaurang med stor utvecklingspotential hit söker vi en engagerad ledare som vill vara med och fortsätta bygga verksamheten utifrån Brödernas vision och ambitiösa mål. Här får du möjlighet att påverka både den dagliga driften och restaurangens långsiktiga utveckling. Rollen passar dig som drivs av att skapa resultat, utveckla människor och bygga ett starkt team med fokus på gästupplevelsen.
Om rollen
Som Restaurangchef ansvarar du för restaurangens hela verksamhet – både operativt och administrativt. Du är en närvarande ledare som arbetar tillsammans med teamet i den dagliga driften och skapar en kultur där service, engagemang och arbetsglädje står i centrum.
Du har fullt resultatansvar och ansvarar för att restaurangen når sina mål inom försäljning, lönsamhet och gästnöjdhet. Samtidigt vet du att de bästa resultaten skapas genom engagerade medarbetare, och därför lägger du stor vikt vid att coacha, utveckla och inspirera ditt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa hög servicenivå och en förstklassig gästupplevelse.
Leda, coacha och utveckla restaurangens medarbetare.
Ansvara för rekrytering, introduktion, utbildning och personalutveckling.
Planera bemanning och schemaläggning.
Arbeta operativt i restaurangen och vara en synlig ledare i den dagliga driften.
Ansvara för restaurangens ekonomi, försäljning, budget och resultat.
Följa upp nyckeltal och driva verksamheten mot uppsatta mål.
Arbeta med lokala aktiviteter och försäljningsinitiativ.
Säkerställa att Brödernas koncept, kvalitet, matsäkerhet och rutiner efterlevs.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som restaurangchef eller annan ledande befattning inom restaurang- eller hotellbranschen.
Är en trygg, stabil och inspirerande ledare som får människor att växa.
Har ett stort intresse för försäljning, drift och affärsutveckling.
Är resultatinriktad och van att arbeta mot budget och nyckeltal.
Trivs i ett högt tempo och har förmågan att prioritera när mycket händer samtidigt.
Är strukturerad, noggrann och tar stort eget ansvar.
Är prestigelös och tycker om att arbeta nära verksamheten tillsammans med ditt team.
Brinner för att skapa en arbetsplats där både gäster och medarbetare trivs.
Har goda datorkunskaper.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Gymnasieutbildning är ett krav. Eftergymnasial utbildning inom hotell- och restaurang är meriterande.
Brödernas erbjuder
Hos Brödernas blir du en del av ett växande företag där restaurangchefen har en nyckelroll i verksamheten.
Brödernas erbjuder dig:
Möjligheten att leda och utveckla en restaurang med stort eget ansvar.
En arbetsplats där du får vara med och påverka verksamhetens framtid.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor och ett starkt stöd från organisationen.
Regelbundna nätverksträffar, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra restaurangchefer.
Goda utvecklingsmöjligheter inom Brödernas.
Kollektivavtal och möjlighet till bonus.
Hos Brödernas tror man på kraften i att utvecklas tillsammans. Genom att dela kunskap, utmana varandra och fira gemensamma framgångar skapas en kultur där både människor och verksamheten växer.
Är du Brödernas nästa Restaurangchef?
Oavsett om du lockas av pulsen i Knalleland i Borås, utvecklingsmöjligheterna i Jönköping eller den unika året-runt-verksamheten i Borlänge ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag till First Reserve och bli en del av Brödernas – där människor möts, lag byggs och varje gästupplevelse räknas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Horton Group AB
(org.nr 556237-2465) Arbetsplats
Brödernas Restaurang Jobbnummer
10005817