Restaurangchef sökes
Enarxeis AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-07-19
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Restaurangchef sökes
Är du en engagerad ledare som brinner för service, god mat och att få människor att trivas? Gillar du ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Då kanske du är den restaurangchef vi letar efter!
Som restaurangchef hos oss på Brasseriet i Borås har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av restaurangen. Du leder teamet, ser till att verksamheten flyter på och arbetar tillsammans med dina kollegor för att ge våra gäster en riktigt bra upplevelse – varje dag.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Leda, motivera och utveckla restaurangens medarbetare
Ansvara för bemanning och rekrytering
Säkerställa hög kvalitet på service och gästupplevelse
Planera och leda den dagliga driften
Bidra till en positiv arbetsmiljö där alla hjälps åt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang- eller hotellbranschen
Är en trygg ledare som gillar att få människor att växa
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs när tempot är högt
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett stort engagemang för service och tycker om att skapa en härlig stämning – både för gäster och kollegor
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande jobb med mycket ansvar och stor möjlighet att påverka. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi ställer upp för varandra, har roligt tillsammans och alltid strävar efter att ge våra gäster det lilla extra.
Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning och inledande provanställning. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka ditt CV och ett personligt brev till info@brasseriet.com
.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: info@brasseriet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enarxeis AB
(org.nr 556674-5625)
Allégatan 21 (visa karta
)
503 32 BORÅS Arbetsplats
Brasseriet Jobbnummer
10006126