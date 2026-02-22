Restaurangchef/Pizzabagare
2026-02-22
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
, Täby
Restaurangchef
Vi söker en engagerad och driven restaurangchef/pizzabagare till vår pizzeria. Som ansvarig blir du en nyckelperson i den dagliga driften. Du förväntas vid behov kunna utföra alla roller på restaurangen för att säkerställa driften.

Dina arbetsuppgifter
• Leda och schemalägga personal
• Ansvara för beställningar, varulager och inventering
• Säkerställa hög kvalitet på mat och service
• Ansvara för arbetsmiljö och hygienrutiner enligt gällande regler
• Aktivt arbeta i drift med tillagning och förberedelse av våra rätter samt baka pizza, men även hjälpa till med servering och kassa.Kvalifikationer
• Du behöver vara pizzabagare.
• Erfarenhet av en ledande roll inom restaurangbranschen.
• Goda kunskaper i service och kundbemötande
• Förmåga att leda, motivera och skapa teamkänsla
• Organiserad, stresstålig och lösningsorienterad
• Grundläggande ekonomisk förståelse är ett krav.
Vi har utvecklat ett unikt koncept som hyllar den klassiska svenska pizzan. Men vi är mycket mer än bara en pizzeria - hos oss hittar du även fastfood-favoriter och en levande atmosfär där gästerna alltid står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Mail
E-post: asa.bruna@veneziapizza.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VP Concept AB
(org.nr 559280-0568)
Klostergatan 2 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Venezia Pizza Jobbnummer
9756224