Restaurangchef Gävle Skolor Tillagningskök - Vikariat
2025-08-14
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Som restaurangchef inom Sodexo Gävle ansvarar du för att maten och servicen håller avtalad nivå och att såväl gäster som medarbetare är nöjda och glada.
Du leder teamen med rätt inställning och bra energi. Du har erfarenhet från tidigare restaurang- eller serviceyrke och förstår att det stundvis är mycket att göra men att servicen/maten alltid måste vara utmärkt. Du får ett övergripande ansvar för personal och inköp. Operativt arbete i driften ca 80 % av arbetstiden.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.
Vem är du?
Vi söker dig som har fokus på laganda, en "ja-vi-kan" attityd och med en stor glädje till ditt jobb. Du är genuint intresserad av människor, att se dem utvecklas och växa i arbetet. Du vet att det är genom dina medarbetare som du kan leverera enastående resultat. Du är en god lyssnare och tydlig i din kommunikation. Självklart delar du Sodexos värderingar laganda, serviceanda, utveckling.
Uppdraget omfattar driftansvar för 13 tillagningskök där 6000 portioner skolmat lagas och serveras dagligen. Verksamheten är i gång måndag till fredag. För att utveckla verksamheten och säkerställa lönsamhet och kvalitet så behöver du dagligen vara ute på våra enheter. Du träffar medarbetare (kockar och restaurangbiträden) fångar upp och löser de dagliga frågor som uppstår. Du arbetar proaktivt för att våra medarbetare, kunder, gäster och deras anhöriga är nöjda.
Övergripande ansvarsområden:
• Ta ansvar för resultaten och enheten som helhet - i relation till uppsatta nyckeltal
• Utbilda och rekrytera personal
• Ansvarig för att mäta, utvärdera samt utveckla och rapportera resultaten på sin enhet
• Systematiskt göra uppföljningar i interna system
• Upprätta säkra arbetsförhållanden och följa det interna systematiska arbetsmiljöarbetet
• Se till att livsmedelssäkerheten följs i enlighet med hygienbestämmelser
Kvalifikationer:
• Utbildning inom produktion & ledning
• Erfarenhet av måltidsverksamhet och storkök, gärna som kökschef.
• Minst 3 års ledarerfarenhet med personalansvar
• Datorvana och kunskaper i Excel, Power Point, Word, Outlook, mm
• Erfarenhet av ekonomisk redovisning och ekonomi som styrmedel
• Svenska flyttande i tal och skrift
Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Du får många trevliga och kompetenta kollegor. Till din hjälp finns gemensamma system och centrala funktioner inom ex HR, sälj, ekonomi, inköp och IT.
Sodexo är ett växande företag med många inriktningar och karriärmöjligheter.
Om tjänsten och ansökan
Arbetstid: måndag-fredag
Omfattning: Heltid.
Vid frågor kontakta platschef Theodora Savvaki via e-post: theodora.savvaki@sodexo.com
Skicka din ansökan senast 2025-09-30.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning inleds.
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
