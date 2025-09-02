Restaurangchef Elite Park Hotel / Växjö Konserthus

Restaurangchef till Elite Park Hotel & Växjö Konserthus
Elite Park Hotel & Växjö Konserthus utgör Växjös största konsert- och mötesarena. Här finns 21 konferenslokaler med kapacitet från mindre möten till evenemang för upp till 800 personer.
Vi söker nu en engagerad och driven restaurangchef till vår beställningsverksamhet. Tjänsten innebär ett varierande arbete med fokus på upplevelsen för våra gäster, från konferenser och konserter till banketter, middagar och mingel.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som restaurangchef hos oss har du en central roll i att leda och utveckla vår restaurangverksamhet. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av beställningar i samarbete med kök, konferens och övriga avdelningar.
Tjänsten innebär ett operativt ledarskap där du både är närvarande i driften och en nyckelperson i den dagliga personalplaneringen. Du rapporterar till platschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från restaurangbranschen.
Brinner för service och gästbemötande.
Är en trygg och inspirerande ledare som trivs med att motivera teamet.
Har gedigna kunskaper inom mat och dryck.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att fatta snabba beslut under press.
Tjänstens omfattning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varierande, inklusive dagtid, kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor om tjänsten?
Anton.ramming@elite.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
