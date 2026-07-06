Restaurangchef, Burger King Örebro
B. King 2 AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2026-07-06
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RESTAURANGCHEF
De flesta restaurangchefer på Burger King har tidigare varit medarbetare och arbetsledare, men vi välkomnar även dig med externa erfarenheter av ledarskap. För dig som vill ta chansen att bli chef över en restaurang väntar ett spännande uppdrag. Du ansvarar för i stort sett allt; driften, personal, ekonomi, lokal marknadsföring, nyanställningar och tusen andra stora och små saker. Att bli restaurangchef innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är duktig och driven. Oavsett om du jobbat hos oss tidigare eller om du vill anta en ny utmaning är du välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: andreas@bking.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Varuvägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Burger King Marieberg Jobbnummer
9994558