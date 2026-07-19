Restaurangchef? Är du driven, social och lösningsfokuserad?
Hamnkrogen i Falkenberg AB / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2026-07-19
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hamnkrogen i Falkenberg AB i Falkenberg
Restaurangchef sökes – Vill du leda ett fantastiskt team på Hamnkrogen i Falkenberg?
Efter fina år hos oss väljer vår restaurangchef Anneli att gå vidare till studier. Nu söker vi hennes efterträdare – en engagerad ledare som vill vara med och utveckla vår restaurang tillsammans med ett härligt team.
Är du en person som älskar mötet med människor, trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa minnesvärda gästupplevelser? Då kan det vara dig vi söker.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av restaurangen. Du leder personalen, planerar verksamheten och ser till att både gäster och medarbetare trivs. Du är en närvarande ledare som föregår med gott exempel och har öga för både detaljer och helheten.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll.
• Är en trygg och inspirerande ledare.
• Är serviceinriktad, social och lösningsorienterad.
• Har erfarenhet av servering och bar.
• Är strukturerad, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett högt tempo.
• Har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst med stort eget ansvar. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi hjälps åt, har roligt tillsammans och alltid strävar efter att ge våra gäster en upplevelse de vill komma tillbaka till.
Lön: Enligt överenskommelse.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan och CV till info@hamnkrogenfalkenberg.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@hamnkrogenfalkenberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamnkrogen i Falkenberg AB
(org.nr 556873-0203)
Hamngatan 39 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Hamnkrogen I Falkenberg AB Jobbnummer
10006155