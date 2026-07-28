Restaurangchef
Skånska Ord & Bord AB / Kockjobb / Ängelholm Visa alla kockjobb i Ängelholm
2026-07-28
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånska Ord & Bord AB i Ängelholm
, Malmö
, Skurup
eller i hela Sverige
Brinner du för ledarskap, service i världsklass och att skapa lönsamma verksamheter? Är du en erfaren restaurangchef som trivs i en dynamisk miljö där kvalitet, gästupplevelse och medarbetare står i fokus? Då vill vi gärna träffa dig!Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och verksamhetens utveckling. Du leder och inspirerar ditt team, säkerställer hög kvalitet i service och matupplevelse samt arbetar aktivt med ekonomi, personal och verksamhetsmål.Arbetsuppgifter
Leda, motivera och utveckla medarbetare.
Ansvara för den dagliga driften och gästupplevelsen.
Arbeta med budget, resultat och kostnadskontroll tillsammans med vår ekonomichef.
Planera bemanning och schemaläggning.
Säkerställa att rutiner, kvalitetskrav och livsmedelslagstiftning följs.
Driva försäljning och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som restaurangchef eller i en liknande ledande roll.
Är en trygg och inspirerande ledare med god förmåga att skapa engagemang.
Har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget- och resultatansvar.
Är lösningsorienterad, strukturerad och van att arbeta i ett högt tempo.
Har ett starkt fokus på service, kvalitet och gästnöjdhet.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en väletablerad restaurang.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@strandhuggetivejby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånska Ord & Bord AB
(org.nr 556364-2296)
Hamnvägen 3 (visa karta
)
266 52 VEJBYSTRAND Arbetsplats
Strandhugget Jobbnummer
10014141