Restaurangchef
Krokhuset Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2026-07-27
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Vi söker en Restaurangchef!
Vi letar efter en trygg, engagerad och handlingskraftig ledare som vill ta ansvar för den dagliga driften och fortsätta utveckla både teamet och gästupplevelsen. Som restaurangchef hos oss får du en central roll i att skapa struktur, kvalitet och arbetsglädje — samtidigt som du är närvarande i verksamheten och leder med tydlighet och värme.Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Peder & Co är en levande krog i hjärtat av Ullared där det alltid händer något. Vi kombinerar god mat, stark gemenskap och ett högt tempo med en atmosfär som känns både personlig och energifylld. Hos oss är kvällarna sällan likadana — vi bjuder på allt från livespelningar och dryckesprovningar till temakvällar och andra uppskattade event som skapar puls i huset och glädje hos gästerna. Vi är ett engagerat team som brinner för service, kvalitet och att ge varje gäst en upplevelse som känns genuin. Här arbetar vi nära varandra, utvecklas tillsammans och bygger en krog som är lika rolig att besöka som att jobba på.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang
Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
Är strukturerad, kommunikativ och har god överblick
Brinner för service och att skapa fantastiska gästupplevelser
Kan motivera, coacha och utveckla personalen
Har koll på schemaläggning, rutiner, beställningar och daglig drift
Vi erbjuder:
En arbetsplats med högt tempo, stark gemenskap och stolthet
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team som vill framåt
Trygga anställningsvillkor och goda möjligheter att växa
Känner du igen dig?
Skicka din ansökan och bli en del av vårt team — vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: alexander@pederoco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokhuset Restaurang AB
(org.nr 556490-4711), https://www.pederoco.se/
Danska Vägen 7 (visa karta
)
311 60 ULLARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013472