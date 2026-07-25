Restaurangchef
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2026-07-25
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Vill du leda driften på en av Stockholms mest unika mötesplatser?
Karamellan Café & Restaurang på Drottningholm söker nu en driven och ansvarstagande Restaurangchef.
Vi erbjuder en varierad ledarroll i en historisk miljö med fokus på både daglig café-restaurangverksamhet, festvåning och unika event.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående. Arbetstiderna är mestadels förlagda till dagtid (vi har öppet dagligen 10.00–17.00), med kvällsarbete under förbeställda middagar, bröllop och julbord
I rollen som restaurangchef blir du ägarnas högra hand.
Du har det övergripande ansvaret för den dagliga driften under dina pass och arbetar aktivt med att utbilda, guida och motivera vårt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i kassa och matsal.
Inventera lager samt upprätta beställningslistor för mat och dryck.
Planera scheman för kassa, servis och foodrunners.
Hantera bokningar för grupper, festvåning, bröllop och julbord.
Ansvara för driften vilket inkluderar öppnings- och stängningsrutiner.
Driva utvecklingen av verksamheten framåt tillsammans med ägarna.
Vi söker en stark och trygg personlighet med naturlig ledarskapsanda som trivs i en social och internationell miljö där tempot stundvis är mycket högt. Vår verksamhet lever året om men har en tydlig säsongskaraktär – april till september är vår absoluta högsäsong, december präglas av julbord, medan januari till mars bjuder på ett lugnare tempo.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har gedigen ledarskapserfarenhet och tidigare har arbetat med personalansvar inom branschen.
Har erfarenhet av event och gärna har jobbat med bröllop och större beställningar.
Är flexibel och stresstålig samt har en stark organisatorisk förmåga.
Talar engelska obehindrat då vi dagligen välkomnar gäster från hela världen.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med ett härligt team i en fantastisk arbetsmiljö på Drottningholm.
Lön: Marknadsmässig och konkurrenskraftig lön baserad på din erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-07-25Så ansöker du
Låter detta som ditt nästa karriärsteg? Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan till: jobb@karamellan.org
Märk mejlet med: "Ansökan Restaurangchef" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: jobb@karamellan.org Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjönära Restauranger Xx AB
(org.nr 556479-8998), http://www.drottningholm.org Arbetsplats
Karamellan Restaurang & Café, Drottningholm Jobbnummer
10011426