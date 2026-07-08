Restaurangchef
Stockholm Meeting Selection AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2026-07-08
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Restaurangchef till Villa Foresta
Vill du leda en restaurangupplevelse som människor minns?
Högt ovanför Stockholms inlopp ligger Villa Foresta. En plats där historia möter framtid, där människor samlas för att äta, fira, mötas och njuta av livet.
Vi är inte ett traditionellt hotell. Vi är en destination.
Med inspiration från Wilhelmina Skoghs värld, italienska resor, kultur, natur och gastronomi skapar vi en levande mötesplats för Lidingöbor, stockholmare och gäster från hela världen. Villa Foresta ska kännas varmt, personligt, världsvant och avslappnat. Här är värdskapet lika viktigt som maten på tallriken.
Nu söker vi en Restaurangchef som vill vara med och fortsätta utveckla en av Stockholms mest spännande destinationer.
Din roll
Som Restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften inom restaurang, bar och bankett. Du leder teamet med energi, närvaro och tydlighet och ser till att varje gäst får en upplevelse som känns genomtänkt från första välkomnandet till sista godnatt.
Du kommer att ha en central roll i att utveckla Villa Forestas restaurangverksamhet tillsammans med Kökschef, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet, stark försäljning och ett engagerat team.
Vi tror att du
Är en synlig ledare som trivs mitt i driften
Brinner för service, mat, dryck och människor
Har förmågan att skapa lagkänsla och utveckla medarbetare
Är strukturerad och trygg i att fatta beslut
Förstår sambandet mellan gästupplevelse, kultur och lönsamhet
Har ett naturligt värdskap och ett öga för detaljer
Inspireras av att skapa något som är större än en restaurang
Vi söker dig som har
Erfarenhet som restaurangchef eller annan ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen
God kunskap inom restaurangdrift, service och gästupplevelse
Erfarenhet av personalledning, schemaläggning och kostnadsstyrning
God ekonomisk förståelse och ett kommersiellt driv
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från hotell, destination eller större F&B-verksamhet är meriterande
Sommelierutbildning eller fördjupad dryckeskunskap är meriterande
Hos oss får du
Vara med och forma framtidens Villa Foresta
Leda ett passionerat team som älskar värdskap
Arbeta i en unik miljö med restauranger, barer, event och möten
Möjlighet att påverka koncept, service och gästupplevelse
Vara en del av Stockholm Meeting Selection, en växande hotellgrupp med stark entreprenörsanda
Villa Foresta i ett nötskal
Vi tror på värme, generositet och personliga möten. Vi berättar historier, skapar minnen och bjuder in människor att känna sig hemma. Villa Foresta ska vara Lidingös vardagsrum. En plats med liv, kultur, gemenskap och gastronomi.
Välkommen att bli en del av vår resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799)
Herserudsvägen 22 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Kontakt
Rekryterare
Robert Gynne robert.gynne@nasbyslott.se Jobbnummer
9997481