Restaurangchef
Berseau AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-06-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berseau AB i Jönköping
Restaurang Berseau söker Restaurangchef
Brinner du för restaurangbranschen och har många års erfarenhet av att leda restauranger med högt tempo och höga krav? Då kan du vara den vi söker.
Vi letar efter en driven och engagerad restaurangchef som älskar branschen och ser restaurangen som mer än bara ett jobb. Du är en naturlig ledare som trivs när det händer mycket, har förmågan att organisera verksamheten och kan hålla många bollar i luften samtidigt utan att tappa fokus på detaljerna.
I rollen ansvarar du för den dagliga driften av restaurangen, personalledning, gästupplevelse, bokningar, planering och serviceflöde. Du fungerar som restaurangens självklara hovmästare och ser till att verksamheten flyter smidigt från öppning till stängning.
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet från restaurangbranschen
• Har arbetat i ledande roller tidigare
• Är organiserad och strukturerad
• Trivs i ett högt tempo och kan fatta snabba beslut
• Har mycket god känsla för service och värdskap
• Kan hantera bokningar, planering och personalledning
• Har stenkoll på detaljer samtidigt som du ser helheten
• Älskar restauranglivet och drivs av att skapa fantastiska upplevelser för gäster och personal
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla en av Jönköpings mest spännande restaurangsatsningar tillsammans med ett engagerat team och höga ambitioner.
Välkommen att skicka in din ansökan via vår rekryteringsportal.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berseau AB
(org.nr 559075-6416)
Hamnparken 1 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9960510