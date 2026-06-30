Restaurangchef - Isaberg Höganloft
FSK Group AB / Kockjobb / Gislaved Visa alla kockjobb i Gislaved
2026-06-30
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Från toppen av Isaberg, 310 meter över havet, möts du av en storslagen utsikt över glittrande sjöar och milsvida småländska skogar. Här möts frihet, natur och möjligheter i en destination som erbjuder upplevelser året runt. Isaberg är ett av södra Sveriges mest uppskattade besöksmål med aktiviteter för såväl äventyrslystna som livsnjutare. Sommartid lockar mountainbikeleder, vandring, höghöjdsbana, rodel, golf, bad och naturnära upplevelser. Under vintern förvandlas området till södra Sveriges största skidanläggning och ett självklart resmål för skidåkare från hela landet. Vid foten av berget ligger Isaberg Höganloft – navet för restaurang, konferens, catering och event. Här välkomnas turister, konferensgäster, företag och grupper året om. Med plats för upp till 200 konferensdeltagare, 11 konferensrum, 350 bäddar och fest- och matsalskapacitet för upp till 450 personer är anläggningen en självklar mötesplats för både små och stora arrangemang. Ledstjärnan är "En smak av Småland" , där närproducerade råvaror och säsongens smaker står i centrum. Resultatet är en genuin upplevelse där natur, värdskap och kvalitet går hand i hand.
Isaberg Höganloft söker en Restaurangchef med passion för mat, dryck och värdskap
Är du en engagerad ledare som drivs av att skapa starka team, nöjda gäster och lönsamma verksamheter? Brinner du för mat, dryck och service och vill vara med och utveckla en redan framgångsrik destination? Då kan rollen som restaurangchef på Isaberg Höganloft vara nästa steg för dig.
Din roll:
Som restaurangchef på Isaberg Höganloft ansvarar du för att leda och utveckla restaurangverksamheten med fokus på à la carte, evenemang och gästupplevelser. Rollen innebär ett nära och närvarande ledarskap där du arbetar tillsammans med teamet i den dagliga driften samtidigt som du säkerställer att verksamheten utvecklas framåt.
Du har ett övergripande ansvar för service, försäljning, lönsamhet, medarbetarengagemang och gästnöjdhet. Genom ett tydligt ledarskap skapar du förutsättningar för att både människor och verksamhet ska utvecklas och nå sin fulla potential.
Här får du möjlighet att kombinera operativ närvaro med utveckling, planering och ledarskap i en unik miljö där upplevelser står i centrum.
Du kommer att:
Leda den dagliga restaurangverksamheten med fokus på kvalitet, service och gästupplevelse. Genom ett aktivt och engagerat ledarskap skapar du förutsättningar för teamet att leverera på hög nivå varje dag.
Du arbetar proaktivt med försäljning, lönsamhet och verksamhetsutveckling samtidigt som du säkerställer att gästerna får en upplevelse som överträffar deras förväntningar. Rollen innebär även att planera, prioritera och fördela resurser på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov.
En viktig del av arbetet är att utveckla medarbetare, skapa engagemang och bygga en kultur där ansvarstagande, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Du är:
Du är en trygg och inspirerande ledare som har lätt för att vinna människors förtroende. Med ett genuint intresse för människor och service skapar du engagemang omkring dig och får andra att växa.
Vi tror att du har erfarenhet från restaurangbranschen och gärna från en ledande befattning där du haft ansvar för personal, drift och resultat. Erfarenhet av eventverksamhet, projektledning eller kunskaper inom mat, dryck och bar är meriterande.
Som person är du resultatinriktad, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i ett högt tempo, är trygg i att fatta beslut och har förmågan att skapa ordning och effektivitet även när förutsättningarna förändras.
Du har hög yrkesstolthet, ställer krav på kvalitet och ser vikten av att verksamheten alltid håller hög standard. Samtidigt bidrar du med energi, glädje och en positiv inställning som gör att människor trivs omkring dig.
Du får:
En nyckelroll i en välrenommerad verksamhet där mat, dryck, service och upplevelser står i centrum. På Isaberg Höganloft får du möjlighet att leda ett engagerat team och vara med och utveckla verksamheten för framtiden.
Du blir en del av Palmgrengruppen, en organisation som värdesätter kvalitet, långsiktighet och starka gästupplevelser. Här erbjuds en arbetsmiljö med höga ambitioner, stort ansvar och goda möjligheter att påverka.
Tjänsten är en tillsvidareanställning efter sex månaders provanställning. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal. Isaberg är en rökfri arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Isaberg Höganloft med FSK.Ansvariga rekryterare är Annica Palmgren, VD Palmgrengruppen, och Carl Schrewelius, FSK.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Annica PalmgrenVD Palmgrengruppen070-37 77 006annica@palmgrengruppen.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskgroup.se
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
335 71 HESTRA Arbetsplats
Isaberg Höganloft Kontakt
Rekryterare
Carl Schrewelius carl@fskgroup.se 0708643223 Jobbnummer
9985075