Restaurangbiträden till måltidsservice - timvikarier
Lycksele kommun / Restaurangbiträdesjobb / Lycksele Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lycksele
2026-02-20
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi timvikarier till Lycksele kost!
På måltidsservice arbetar vi med att tillaga och servera måltider till barn och elever i kommunens olika skolverksamheter. Som restaurangbiträde hos oss arbetar du i första hand ute i verksamheten på någon av våra förskolor eller skolor. Arbete kan också förekomma på något av våra produktionskök, Tannbergsskolan eller Forsdala. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att tillaga och servera frukost, servera lunch och mellanmål, hålla rent i köket och diska. I arbetsuppgifterna ingår också att samverka med barnen och den pedagogiska personalen, allt för att göra måltiden till en fin upplevelse för våra matgäster.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi tror att det är en fördel, men inte ett krav, om du har erfarenhet från kök/restaurang och har kunskap i livsmedelshygien. Har du inte det ger vi dig utbildning. Körkort B och körvana krävs.
Som restaurangbiträde hos oss är det viktigt att du tycker om att ge service till våra olika målgrupper, att du har lätt för att möta andra människor och att samarbeta tillsammans med andra. Det är också viktigt att du är noggrann och följer de hygienrutiner som finns i köket. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret lämnas in vid intervju. Blankett finns på Polisens hemsida.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitét och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: 6 månader eller längre
Omfattning: Timanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos Lycksele kommuns måltidsservice? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1188, senast 2026-12-31. Rekrytering sker löpande.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Kommunal
Erika Hasselvik lycksele.vasterbotten@kommunal.se 010-442 96 93 Jobbnummer
