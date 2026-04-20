Restaurangbiträde Vår Pizza
2026-04-20
Vår Pizza fortsätter att växa, och nu söker vi fler härliga kollegor som vill vara med på vår resa. Vi letar efter sociala, positiva och engagerade personer som brinner för service och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
Som restaurangbiträde hos oss får du en varierad och lärorik roll där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera allt från kassa, disk och servering till topping, förberedelser och städning. Du blir en viktig del av helheten och bidrar till att våra gäster får en riktigt bra upplevelse - varje gång.
Hos oss arbetar du i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, har en god stämning och ser till att det är roligt att gå till jobbet. Vi värdesätter laganda, ansvarstagande och en positiv inställning.
Arbetet i en pizzeria/kvarterskrog kan stundtals vara intensivt, särskilt under rusningstid. Därför är det viktigt att du trivs i ett högt tempo, kan hantera stress på ett professionellt sätt och alltid möter våra gäster med ett leende.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor
Är stresstålig och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team
Är flexibel och kan hugga i där det behövs
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära.
Vi söker både heltid- och deltidsmedarbetare.
Placering: Älvsjö, Stockholm City Food Hall, Kungsholmen och Aspudden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: var@varpizza.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aemm AB
(org.nr 559185-8492)
116 74 STOCKHOLM Jobbnummer
