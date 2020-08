Restaurangbiträde, timanställning. - Food & Brands Sweden AB - Restaurangbiträdesjobb i Gävle

Food & Brands Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Gävle2020-08-24Har du vad som krävs för att arbeta för en av de snabbast växande restaurangkedjorna? Möjligheten är här. German Döner Kebab förändrar uppfattningen om kebabvärlden. "Kebabs Done Right". Med över 90 restauranger över hela världen är vi stolta över att vara marknadsledande inom Döner branschen. Med branschledande servicenivåer, exceptionell mat och en oförglömlig upplevelse för våra gäster.Gillar du högt tempo, är serviceinriktad, gillar teamwork och ALLTID sätter kunden i fokus, då är du medarbetaren vi söker!Vi behöver förstärka kassalinjen och därför söker nya medarbetare.RestaurangbiträdeArbetsuppgifterna består främst av att ta emot kunderna, kommunicera med köket och servera maten ut till våra kunder med service i världsklass, samt hålla rent och fräscht i hela restaurangen.Som medarbetare på GDK kommer du att få lära dig alla arbetsuppgifter beroende på vilken station du kommer att jobba på, allt börjar med en introduktion där vi tillsammans går igenom hur det är att jobba hos och vad vi har för förväntningar på dig som medarbetare.Vem är du?För att trivas hos oss behöver du vara serviceinriktad och gilla ett högt arbetstempo. Du tycker om att jobba i team och presterar bäst som en del av en grupp men också är självgående och kan klara att jobba ensam. Kvalitet är det allra viktigaste för oss och därför tror vi att du är noggrann och effektiv.Vi tror starkt på viljan att lära sig nya saker och gillar att jobba hårt, det tycker vi är meriterande. Att kunna prata flytande svenska är ett krav.Omgående anställning för rätt medarbetare. Skicka gärna in din ansökan omgående då vi går igenom dem löpandes.Timanställning med chans att gå upp i heltid på sikt.Vid anställning tillämpar vi alltid provanställning första sex månaderna.Rekrytering sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan nu!Sista ansökningsdag 06-09-2020.Skicka in din ansökan till: Gavle@gdksweden.se 2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-06Food & Brands Sweden ABNorra Kungsgatan 380320 Gävle5331627