Restaurangbiträde till thairestaurang i Slite
2026-02-08
Restaurangbiträde till Dynamisk Thai Restaurang i Slite
Är du en passionerad individ med erfarenhet inom thailändsk matlagning? Vill du bli en del av ett glatt och dynamiskt team på en autentisk thai restaurang i Slite? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig!
Om Tjänsten:
Vi söker ett engagerat restaurangbiträde som är kunnig inom thai cuisine. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera att laga mat, ta emot beställningar, servera mat, städa och diska. Vi söker dig som är:
Serviceinriktad: Du sätter alltid gästens upplevelse i första rummet.
Ansvarsfull: Du tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Flerspråkig: Du måste kunna tala och förstå thailändska, svenska och lite engelska för att säkerställa smidig kommunikation i teamet och med våra gäster.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst eller sommartjänst med varierande arbetstider.
Härliga kollegor: Ett trevligt arbetslag där alla talar thailändska språket, vilket bidrar till en autentisk och sammanhållen arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas: Lär dig mer om den spännande världen av Isan cuisine och utveckla dina färdigheter i en dynamisk miljö.
Så här ansöker du:
Skicka in ditt personliga brev och CV där du berättar mer om dig själv och varför du vill arbeta med oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: info@slangtornet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slangtornet AB
(org.nr 556486-2448)
Storgatan 92 (visa karta
)
624 48 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eduardo Machado info@slangtornet.com 0721561576 Jobbnummer
9729619