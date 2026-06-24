Restaurangbiträde till Sushi och Dumpling ,
Smoothie Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2026-06-24
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Vi söker en restaurangbiträde för Asiatisk Restaurang i Borås. Arbetsuppgifterna är blandat och innefattar skära kött och grönsaker, diska, Förbereda råvaror, med mera. Städning ingår också bland arbetsuppgifterna.
Som person är du öppen och glad, har en god stresstålighet, gillar ordning och reda, och trivs med att jobba i team. Du ska vara serviceminded, initiativrik och självgående. Du tar ansvar för att nå dina och restaurangens uppsatta mål och ser hela tiden möjligheter till förbättring.
Det är en merit om du har körkort !
Språk : Swedish or English
#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Ni kan ringa också! 0763047766
E-post: Serene@juicedup.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smoothie Sweden AB
(org.nr 559055-3680) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Kontakt
N 0763047766 serene@juicedup.nu 0763047766
Serene M serene@juicedup.nu 0763047766 Jobbnummer
9977947