Restaurangbiträde till Salt å Peppar by Airport
2025-11-13
Vi söker till vår bistro, café , butik, cateringkök ute på Åre/Östersund Airport Restaurangbiträde gärna med erfarenheten från försäljning.
Tjänsten är deltid på 20 timmar/veckan med eventuell möjlighet till extra timmar. Det är en tidsbegränsad anställning i första hand fram till sista mars.
Arbetsuppgifterna består av enklare köksarbete, smörgåsar,sallader samt hjälpa till i varmköket. Det ingår även kassaarbete, disk, städ, uppackning av varor men givetvis även allt annat som behövs för att hålla restaurangen i toppskick.
Du ska älska service, trivas både i köket och servering och vilja ge det lilla extra. Tempot kan bitvis vara högt. Passar dig som vill ha variation i arbetet och trivs i ett mindre arbetslag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från restaurang, café eller likvärdig utbildning.
Det finns kollektivtrafik men då den inte alltid passar med arbetstiderna kan det vara bra att du har körkort och tillgång till bil.
Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse Arbetstiden är förlagd vardagar, helger, eftermiddag och kväll enligt schema. Passen kan variera i längd. I regel inga arbetspass efter kl. 20,00.
Platsen kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Lön enligt kollektivavtal.
Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Du hittar mera information om registerkontroll på transportstyrelsens hemsida under luftfart Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
