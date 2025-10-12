Restaurangbiträde till ny sushirestaurang (start januari 2026)
2025-10-12
Älskar du sushi, service och har ett öga för detaljer och utveckling? Då är det här jobbet för dig!
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som vill vara med från start när vi öppnar vår nya sushirestaurang i januari 2026. Du kommer att få en central roll i den dagliga driften - både bakom kassan och i köket.
Vi letar efter dig som är självständig, social och initiativrik. Du har ett genuint intresse för mat, människor och service, och du är pålitlig och ansvarsfull. Har du tidigare arbetat inom restaurang eller café är det ett plus - men rätt person lär vi gärna upp från grunden.
I rollen kommer du att ansvara för kassan och kundservicen, bidra med nya idéer och kreativt tänkande för att utveckla verksamheten, samt hjälpa till med vår marknadsföring på sociala medier. Du kommer även att få lära dig att tillaga och servera vår meny, och vara delaktig i allt som hör den dagliga driften till - från förberedelser och beställningar till städ och ordning.
Vi erbjuder en varierande roll med stort ansvar och frihet, möjlighet att växa och påverka, samt ett härligt arbetsklimat där kvalitet, kreativitet och glädje står i centrum.
Plats: Åmål
Omfattning: Deltid - med möjlighet till heltid
Start: Januari 2026
Skicka din ansökan med en kort presentation till adde@myevent.se
Vi intervjuar löpande - så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: adde@myevent.se
