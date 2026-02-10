Restaurangbiträde till Lunchrestaurang

Centralen i Norr AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden
2026-02-10


Centralen i Norr AB söker personal till lunchservering som är förlagd på ett industriområde i utkanten av Boden. Arbetet utgår från restaurang M/S Bränna som är förlagd på i centrala Boden
Att jobba som restaurangbiträde hos Centralen i Norr AB innebär att du jobbar med varierande restaurangsysslor som kassa arbete samt påfyllande av buffé
Arbetet kan kombineras med arbete i restaurang och nattklubbsverksamheten som bedrivs i centrum eller vår mobila fastfood verksamhet Box & Burgers
Rekryteringen avslutas så fort rätt person har hittats för tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@theboxburgers.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Centralen i Norr AB (org.nr 559074-9692)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Platschef
Tobias Olsson
tobias@msbranna.se

Jobbnummer
9735274

