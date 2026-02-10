Restaurangbiträde till Lunchrestaurang
2026-02-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centralen i Norr AB i Boden
Centralen i Norr AB söker personal till lunchservering som är förlagd på ett industriområde i utkanten av Boden. Arbetet utgår från restaurang M/S Bränna som är förlagd på i centrala Boden
Att jobba som restaurangbiträde hos Centralen i Norr AB innebär att du jobbar med varierande restaurangsysslor som kassa arbete samt påfyllande av buffé
Arbetet kan kombineras med arbete i restaurang och nattklubbsverksamheten som bedrivs i centrum eller vår mobila fastfood verksamhet Box & Burgers
Rekryteringen avslutas så fort rätt person har hittats för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@theboxburgers.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centralen i Norr AB
(org.nr 559074-9692) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Tobias Olsson tobias@msbranna.se Jobbnummer
