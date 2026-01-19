Restaurangbiträde till Holy Kebab Vasastan
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holy Kebab Group AB i Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu restaurangbiträden till vår restaurang i Vasastan i Stockholm. Tjänsten passar dig som älskar service, tycker om människor och trivs i ett högt tempo. Du kommer främst arbeta i service med gästmöte, kassa och ordning i restaurangen, men även hjälpa till i köket vid behov. Hos oss gör alla lite av allt.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Anställningsform: heltid eller deltid beroende på tillgänglighet
Arbetstider: dag, kväll och helg enligt schema
Start: enligt överenskommelse
Placering: Vasastan, flexibilitet att ibland stötta andra enheter är meriterande
Vem vi söker
Du tar ansvar för ditt arbete, kommer i tid och gör ditt bästa även när tempot är högt. Du är respektfull mot gäster och kollegor, kan ta feedback och vill utvecklas. Du söker inte bara ett jobb, du vill arbeta och bidra till teamet. Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav, inställning och vilja väger tyngre.Kvalifikationer
Du kan kommunicera på svenska i service
Du är flexibel med arbetstider
Du kan arbeta både i service och kök
Vi erbjuder
En tydlig arbetsplats med rutiner och struktur
Introduktion som gör att du vet vad som förväntas
Möjlighet att ta mer ansvar över tid för rätt person
Så ansöker du
För att vi snabbt ska se om detta kan bli rätt för båda parter vill vi att du svarar utförligt på frågorna nedan. Korta svar som ja eller nej räcker inte.
Vad gör du just nu, arbetar du idag eller söker du nytt på heltid eller deltid?
Var bor du och hur tar du dig till Vasastan, och vid behov till andra enheter?
Vilka tider kan du arbeta, vardagar, kvällar och helger?
Har du arbetat i service tidigare, och har du även arbetat praktiskt i kök, till exempel disk, förberedelser eller montering?
Vad motiverar dig i ett jobb och vad får dig att trivas på en arbetsplats?
Är du en person som vill ha tydlig information innan du börjar, eller föredrar du att lära dig längs vägen?
Har du körkort?
Är du rökfri under arbetstid?
Har du familj eller andra åtaganden som kan påverka kvällar och helger?
Finns det någon tidigare kollega eller chef som kan rekommendera dig som referens?
Vilket år är du född?
Om du inte har en nuvarande sysselsättning, vad har du gjort sedan din senaste anställning?
Skicka din ansökan tillsammans med svaren ovan. Ansökningar utan svar på frågorna kommer inte att behandlas.
Holy Kebab är en växande restaurangkedja med fokus på kvalitet, tempo och service. Vi söker personer som vill arbeta långsiktigt och ta ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7069550-1795992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Kebab Group AB
(org.nr 559383-4285), https://holykebab.teamtailor.com
Odengatan 45 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Holy Kebab Jobbnummer
9691927