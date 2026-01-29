Restaurangbiträde till Burger King Hässleholm

PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Hässleholm
2026-01-29


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten avser 20 timmar/vecka, måndag till söndag, både dagtid och kvällstid!
Är du intresserad ?
Maila till hassleholm.jobb@fasterfood.se, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnesraden MA 20 timmar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hassleholm.jobb@fasterfood.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA 20 timmar".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pmm Faster Food AB (org.nr 556778-0514)
Stobyvägen 44 (visa karta)
281 41  HÄSSLEHOLM

Arbetsplats
Burger King Hässleholm

Jobbnummer
9711297

